На підписі у президента закон про тих, хто "має зв'язки на окупованій території"

В Україні після ухвалення законопроекту №7731 (документ знаходиться на підписі у президента) з'являться нові причини для звільнення. Документ має допомогти боротися з колаборантами, проте також торкнуться тих, хто має зв'язки на окупованій території.

У своїх внутрішніх правилах підприємства мають право прописати обов'язок для співробітників "надавати інформацію щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України".

Якщо є зв'зяки з тими, хто живе на окупованій території і ви про це не повідомили роботодавця, з точки зору нового закону це може бути підставою для звільнення.

Як з точки зору закону має діяти нова норма:

у внутрішні правила мають внести норму щодо необхідності повідомляти про зв'язки з тими, хто знаходиться на окупованій території чи в РФ;

колектив має підтримати нові правила;

в правилах має бути прописано, яка інформація, яким чином і як часто має вказуватися співробітниками;

співробітник може бути звільнений за порушення цих норм.

У законі немає тлумачення поняття "зв'язок". Головне ж – якщо працівник на питання, чи має він "зв'язки" на окупованих територіях чи в РФ, відповість: "мені про це не відомо", профспілки будуть вважати, що тим самим працівник виконав норму закону та пункт внутрішніх правил.

І навіть якщо виявиться, що у нього все ж таки є родичі, знайомі, колишні колеги на окупованих територіях, звільнити його через це буде неможливо. Адже роботодавцю доведеться якимось чином доводити, що співробітник насправді знав про "зв'язки" і промовчав.

Джерело: Business.UA