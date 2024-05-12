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На підписі у президента закон про тих, хто "має зв'язки на окупованій території"

21:46, 12 травень 2024
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В Україні після ухвалення законопроекту №7731 (документ знаходиться на підписі у президента) з'являться нові причини для звільнення. Документ має допомогти боротися з колаборантами, проте також торкнуться тих, хто має зв'язки на окупованій території.

У своїх внутрішніх правилах підприємства мають право прописати обов'язок для співробітників "надавати інформацію щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України".

Якщо є зв'зяки з тими, хто живе на окупованій території і ви про це не повідомили роботодавця, з точки зору нового закону це може бути підставою для звільнення.

Як з точки зору закону має діяти нова норма:

у внутрішні правила мають внести норму щодо необхідності повідомляти про зв'язки з тими, хто знаходиться на окупованій території чи в РФ;
колектив має підтримати нові правила;
в правилах має бути прописано, яка інформація, яким чином і як часто має вказуватися співробітниками;
співробітник може бути звільнений за порушення цих норм.
У законі немає тлумачення поняття "зв'язок". Головне ж – якщо працівник на питання, чи має він "зв'язки" на окупованих територіях чи в РФ, відповість: "мені про це не відомо", профспілки будуть вважати, що тим самим працівник виконав норму закону та пункт внутрішніх правил.

І навіть якщо виявиться, що у нього все ж таки є родичі, знайомі, колишні колеги на окупованих територіях, звільнити його через це буде неможливо. Адже роботодавцю доведеться якимось чином доводити, що співробітник насправді знав про "зв'язки" і промовчав.

Джерело: Business.UA


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