В Україні запроваджують новий вид допомоги дітям

В Україні запроваджують новий вид соціальної допомоги – "Дитина не одна". Виплати зможуть отримати сімʼї, у яких тимчасово перебувають діти, що залишилися без батьківського піклування.

Процес присвоєння статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, зазвичай триває до 6 місяців, і саме на цей період призначається допомога.

Розмір виплат:

● для дітей до 6 років – 6 407, 5 грн;

● для дітей від 6 до 18 років – 7 990 грн;

● для дітей до 6 років з інвалідністю – 8 970, 5 грн;

● для дітей від 6 до 18 років з інвалідністю – 11 186 грн

Заяву про призначення допомоги необхідно подати до органів соціального захисту населення, ЦНАПу або виконавчих органів територіальних громад.

Джерело: Уряд online