Словаччина закриває своє єдине представництво в Росії - воно знаходиться в Санкт-Петербурзі. Рішення про закриття було ухвалено ще у серпні цього року. Проте повне закриття здійсниться 31 грудня. Консульські послуги відомство вже не надає.

Про це йдеться на сайті дипмісії.

Генеральне консульство пропонує громадянам Росії звертатися до посольства в Москві, якщо виникне необхідність отримання віз, посвідки на проживання, потрібно буде отримати різні нотаріальні послуги.

Причини закриття не розголошуються.Окрім закриття консульства в Росії, наприкінці грудня також призупинять роботу посольства Словаччини у Данії та Норвегії, а також генконсульство у польському Кракові. При цьому в рамках переформатування диппредставництв планувалося відкрити консульства в Танзанії, Малайзії, Філіппінах та Алжирі.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар раніше пояснював закриття посольств та консульств необхідністю консолідації державних фінансів.

Нагадаємо, Словаччина - одна з небагатьох країн, керівництво яких вподобає країні-агресору Росії. Зокрема, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив нещодавно, що вирушить 9 травня наступного року до Москви на святкування Дня перемоги. Крім того, він посилено гальмує багато ініціатив у своїй країні, пов'язаних з допомогою України у її боротьбі проти окупації Росією.