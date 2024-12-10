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Політика / За кордоном / Сирія

Хто найбільше виграв від перемоги опозиції у Сирії - експерти

23:17, 10 гру 2024
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Від повалення Башара Асада найбільше виграла Туреччина, впевнені експерти. Про це повідомляє видання DW.

Анкара багато років підтримувала збройну сирійську опозицію, і тепер зможе розширити свою сферу впливу, каже політолог Берк Есен з Університету Сабанджі в Стамбулі. «Туреччина отримає економічну вигоду від відновлення Сирії, якщо турецькі будівельні фірми отримуватимуть там замовлення», - додає він. 

Тієї самої думки дотримується Заур Газімов, експерт з турецько-російських відносин у Німецько-турецькому університеті в Стамбулі: «Туреччина буде інтенсивно залучена до процесу відбудови і стане основним інвестором у зруйнованій війною Сирії». 

Експерт із Близького Сходу з Університету GIGA в Гамбурзі Андре Банк не виключає, що угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам», яке зіграло ключову роль у поваленні Асада, могло отримати від Туреччини військову підтримку. «ХТШ нещодавно отримала нову зброю. Зараз вона використовує дрони і ракетні системи. Усе це, ймовірно, надійшло з Туреччини», - каже Банк. 

Його колега Симон Мабон з Університету Ланкастера висловлюється обережніше: «Це непрозора тема. Ми не знаємо точно, якою мірою Туреччина насправді підтримувала цей наступ». Як би там не було, очевидно також, що Росія та Іран програли від падіння режиму в Сирії. Москва була найважливішим союзником Асада, а Тегеран підтримував його режим за допомогою шиїтських бойовиків. 

Між Туреччиною і Сирією - кордон протяжністю близько 900 кілометрів. У Туреччині зараз проживає близько трьох мільйонів сирійських біженців - більше, ніж у будь-якій іншій країні світу. Незважаючи на те, що уряд Ердогана після початку громадянської війни в Сирії прийняв мільйони біженців, сьогодні влада зазнає величезного тиску у зв'язку з цим: невдоволення серед населення зростає на тлі економічних проблем.

«Для нас дуже важлива територіальна цілісність Сирії», - заявив турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан 8 грудня і додав: «Мільйони сирійців, які змушені були покинути свою батьківщину, нарешті зможуть повернутися додому». У Туреччині зараз зростають очікування, що це станеться зовсім скоро. Президент Ердоган 9 грудня заявив про відкриття КПП Яйладаги на кордоні з Сирією, щоб біженці могли «добровільно і безпечно повернутися додому».  


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