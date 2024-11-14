The Guardian іде з платформи Ілона Маска Х - через расизм, дезінформацію та теорії змови

Британське новинне видавництво The Guardian заявило в середу, що більше не публікуватиме повідомлень на X, посилаючись на «тривожний контент» на цій соціальній медіаплатформі, включно з расизмом і теоріями змови.

Про це повідомляє Reuters.

Ліворадикальна The Guardian, у якої 10,7 мільйона передплатників на X, стала першою великою британською медіакомпанією, яка відмовилася від участі в платформі, яку придбав Ілон Маск 2022 року.

Критики стверджують, що «байдужий» підхід Маска дав змогу поширитися брехні та розпалюванню ненависті на платформі, раніше відомій як Twitter.

«Ми вважаємо, що переваги присутності на X зараз переважують негативні сторони і що ресурси краще використати для просування нашої журналістики в інших місцях», - ідеться в редакційній статті Guardian, опублікованій на її сайті.

«Ми вже деякий час розглядаємо це питання, з огляду на те, що на платформі часто просувається або зустрічається тривожний контент, включно з ультраправими теоріями змови і расизмом».

У відповідь Маск опублікував повідомлення: «Вони не мають відношення до справи».

Крім того, колишній ведучий CNN Дон Лемон також залишає соціальну медіаплатформу, що належить Маску, про що він повідомив у середу в пості на сайті X.

«Колись я вважав, що це місце для чесних дебатів і дискусій, прозорості та свободи слова, але тепер мені здається, що воно не служить цій меті», - написав Лемон. У березні Лемон заявив, що припинив співпрацю з X незабаром після інтерв'ю з підприємцем-мільярдером.

Маск, який підтримав Дональда Трампа перед його перемогою на виборах у США цього місяця, заявив, що захищає свободу слова. Тепер він ще й офіційно представлятиме США - Трамп призначив Маска на посаду, спрямовану на створення більш ефективного уряду.

X та інші платформи опинилися в центрі уваги у Великій Британії цього року, коли в країні спалахнуло ультраправе і расистське насильство після того, як в інтернеті з'явилися неправдиві повідомлення про те, що напад у північному англійському місті Саутпорт, де було вбито трьох молодих дівчат, був справою рук мігрантів-ісламістів. Після цього одна з британських поліцейських служб припинила розміщувати повідомлення на сайті X, а ще кілька переглядають свою участь. Останніми місяцями і деякі британські благодійні організації заявили, що більше не розміщуватимуть інформацію на X.

Британський уряд продовжує розміщувати повідомлення на X, але не використовує його для платних комунікацій. Однак він розміщує рекламу в Instagram і Facebook.