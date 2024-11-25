Шторм Берт загрожує повенями 400 районам Уельсу та Ірландії

Європу продовжує мучити стихія. Цього разу вона вдарила по Великій Британії. 24 листопада Британські острови накрило таким штормом, якого давно тут не було. Шторм Берт приніс не лише руйнування, а й смерті, залишив без світла 60 тисяч споживачів та загрожує затопленням 400 районам.

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За 48 годин у проблемних районах Британії випала місячна норма опадів, почалися повені, а сильний вітер, який сягав 130 км/год, перетворив воду на потужні небезпечні потоки, що заливають навколо.