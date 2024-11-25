Шторм Берт загрожує повенями 400 районам Уельсу та Ірландії

Європу продовжує мучити стихія. Цього разу вона вдарила по Великій Британії. 24 листопада Британські острови накрило таким штормом, якого давно тут не було. Шторм Берт приніс не лише руйнування, а й смерті, залишив без світла 60 тисяч споживачів та загрожує затопленням 400 районам.
Про це пише видання Independent.
Про це пише видання Independent.
За 48 годин у проблемних районах Британії випала місячна норма опадів, почалися повені, а сильний вітер, який сягав 130 км/год, перетворив воду на потужні небезпечні потоки, що заливають навколо.
Але не лише дощ та вітер, а ще й сніг налетів на Британію. І сніг спочатку заблокував автомобілі, а потім почав танути і потоки води почали заливати автомобілі.
На півдні Англії загинув 60-річний чоловік після того, як дерево впало на його автомобіль. Тіло 75-річного чоловіка було знайдено у річці Конві поблизу міста Ланврст в Уельсі.
В Уельсі під водою опинилися будинки та автомобілі, а в містах по всій країні, включаючи Понтіпрідд, Еббв Вейл та Абердаре, спостерігалося підйом води.
Злітно-посадкова смуга в аеропорту Ньюкасла на північному сході Англії була вкрита снігом, що на короткий час спричинило перерву в польотах. У Шотландії через негоду було припинено деякі залізничні рейси. Міст, який з'єднує Уельс із Англією, був закритий через сильний вітер.
Шторм також ударив по Ірландії. Дороги на заході країни затопило, десятки тисяч споживачів залишились без світла.
Ірландська метеорологічна служба оголосила "червоний" - найвищий рівень - дощового попередження для графств Корк та Голуей.
У Південному Уельсі можна було бачити, як паводкова вода піднімається до вершини припаркованих автомобілів.
На півдні Англії загинув 60-річний чоловік після того, як дерево впало на його автомобіль. Тіло 75-річного чоловіка було знайдено у річці Конві поблизу міста Ланврст в Уельсі.
В Уельсі під водою опинилися будинки та автомобілі, а в містах по всій країні, включаючи Понтіпрідд, Еббв Вейл та Абердаре, спостерігалося підйом води.
Злітно-посадкова смуга в аеропорту Ньюкасла на північному сході Англії була вкрита снігом, що на короткий час спричинило перерву в польотах. У Шотландії через негоду було припинено деякі залізничні рейси. Міст, який з'єднує Уельс із Англією, був закритий через сильний вітер.
Шторм також ударив по Ірландії. Дороги на заході країни затопило, десятки тисяч споживачів залишились без світла.
Ірландська метеорологічна служба оголосила "червоний" - найвищий рівень - дощового попередження для графств Корк та Голуей.
У Південному Уельсі можна було бачити, як паводкова вода піднімається до вершини припаркованих автомобілів.