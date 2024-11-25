Шторм Уэльс угрожает наводнениями 400 районам Уэльса и Ирландии

Европу продолжает терзать стихия. На этот раз она ударила по Великобритании. 24 ноября Британские острова накрыло таким штормом, которого давно здесь не было. Шторм Берт принес не только разрушения, но и смерти, оставил без света 60 тысяч потребителей и угрожает затоплением 400 районам.

Об этом пишет издание Independent.

За 48 часов в проблемных районах Британии выпала месячная норма осадков, начались наводнения, а сильный ветер, который достигал 130 км/час, превратил воду в мощные опасные потоки, заливающие все вокруг.

Но не только дождь и ветер, а еще и снег налетел на Британию. И снег сначала заблокировал автомобили, а потом начал таять, и потоки воды начали заливать автомобили.

На юге Англии погиб 60-летний мужчина после того, как дерево упало на его автомобиль. Тело 75-летнего мужчины было найдено в реке Конви вблизи города Ланврст в Уэльсе.

В Уэльсе под водой оказались дома и автомобили, а в городах по всей стране, включая Понтипридд, Эббв Вейл и Абердаре, наблюдался подъем воды.

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Ньюкасла на северо-востоке Англии была покрыта снегом, что на короткое время привело к перерыву в полетах. В Шотландии из-за непогоды были приостановлены некоторые железнодорожные рейсы. Мост, который соединяет Уэльс с Англией, был закрыт из-за сильного ветра.

Шторм также ударил по Ирландии. Дороги на западе страны затопило, десятки тысяч потребителей остались без света.

Ирландская метеорологическая служба объявила "красный" - самый высокий уровень - дождевого предупреждения для графств Корк и Голуэй.

В Южном Уэльсе можно было видеть, как паводковая вода поднимается до верха припаркованных автомобилей.