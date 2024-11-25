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За рубежом / Природа

Шторм Уэльс угрожает наводнениями 400 районам Уэльса и Ирландии

22:34, 25 ноя 2024
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Европу продолжает терзать стихия. На этот раз она ударила по Великобритании. 24 ноября  Британские острова накрыло таким штормом, которого давно здесь не было. Шторм Берт принес не только разрушения, но и смерти, оставил без света 60 тысяч потребителей и угрожает затоплением  400 районам. 

Об этом пишет издание Independent.

За 48 часов в проблемных районах Британии выпала месячная норма осадков, начались наводнения, а сильный ветер, который достигал 130 км/час, превратил воду в мощные опасные потоки, заливающие все вокруг.

Но не только дождь и ветер, а еще и снег налетел на Британию. И снег сначала заблокировал автомобили, а потом начал таять, и потоки воды начали заливать автомобили. 

На юге Англии погиб 60-летний мужчина после того, как дерево упало на его автомобиль. Тело 75-летнего мужчины было найдено в реке Конви вблизи города Ланврст в Уэльсе.

В Уэльсе под водой оказались дома и автомобили, а в городах по всей стране, включая Понтипридд, Эббв Вейл и Абердаре, наблюдался подъем воды.

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Ньюкасла на северо-востоке Англии была покрыта снегом, что на короткое время привело к перерыву в полетах. В Шотландии из-за непогоды были приостановлены некоторые железнодорожные рейсы. Мост, который соединяет Уэльс с Англией, был закрыт из-за сильного ветра.

Шторм также ударил по Ирландии. Дороги на западе страны затопило, десятки тысяч потребителей остались без света.

Ирландская метеорологическая служба объявила "красный" - самый высокий уровень - дождевого предупреждения для графств Корк и Голуэй.

В Южном Уэльсе можно было видеть, как паводковая вода поднимается до верха припаркованных автомобилей. 


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