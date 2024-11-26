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Бизнес / Природа

Госпродслужба запустит объявление для пчеловодов, чтобы предотвратить гибель пчел

00:53, 26 ноя 2024
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Законодательно на государственном уровне будет предусмотрен и урегулирован вопрос по предотвращению гибели пчел от отравлений. Для этого уже в декабре – январе будет запущена в тестовом режиме система оповещения через ГАР, где кроме информации об обработке полей будут даны о возможности вывоза пасек на опыление.

 Об этом рассказала заместитель директора департамента аграрного развития Министерства аграрной политики и продовольствия Елена Дадус во время национальной конференции «Медовый форум 2024».

По ее словам, Украина занимает второе место по объему поставок меда на европейский рынок, и это очень большая ответственность для производителей и страны. Поэтому есть ряд задач, которые нужно выполнить внутри страны, и в то же время государственные органы, производители и экспортеры должны иметь единую позицию на европейском рынке.

Елена Дадус отметила, что с точки зрения нормативно-проектной документации уже есть ряд наработок. Благодаря усилиям отраслевых ассоциаций и Госпродпотребслужбы пересматриваются нормы в правила содержания пасек, в частности в части заболеваний.В рамках евроинтеграции уже утверждены правила перевозки пчел.

Кроме того, в работе находятся два законопроекта, которые должны решить важные вопросы для пчеловодов: «О государственном регулировании сферы защиты растений» и «О развитии области пчеловодства, охране, защите и сохранении пчел».


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