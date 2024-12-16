Архіпелаг Майотта в Індійському океані змітало з лиця землі вітром 225 км/год.

Стихія вирує у всьому світі, досягаючи навіть найвіддаленіших і, здавалося б, чудових за кліматом, шматочків Землі.

На архіпелазі Майотта, що належить Франції, в Індійському океані (ця територія розташована біля Коморських островів і приблизно в 300 кілометрах від Мадагаскару) триває рятувальна операція після удару циклону «Шідо», що викликав масштабні руйнування.

Голова місцевої адміністрації Франсуа-Ксав'є Б'євіль заявив місцевим ЗМІ, що кількість загиблих може значно зрости, коли владі вдасться оцінити масштаб руйнувань, повідомляє ВВС.

Він повідомив, що внаслідок удару стихії «певно загинули кілька сотень» людей, проте їх може бути кілька тисяч.

Наразі співробітники рятувальних служб, як і раніше, намагаються дістатися деяких постраждалих регіонів.

Імовірно, удар "Шидо" призвів до руйнування цілих населених пунктів. На Майотті живе чимало мігрантів без необхідних документів, які прибули на французьку територію в пошуках притулку. Передбачається, що саме ці люди постраждали найбільше: багато хто з них живе у зведених із підручних засобів укриттях.

Населення групи островів Майотта складає 320 тисяч. людина, багато місцевих жителів говорять про нестачу продовольства, питної води та даху над головою.

Один із мешканців адміністративного центру території міста Мамудзу розповів, що стоїть у черзі за допомогою. «У нас немає води вже три дні, тож ми вже не витримуємо. Намагаємося отримати хоч трохи, щоб можна було жити, бо ми не знаємо, коли знову дадуть воду», — каже ця людина.

Ще один житель Мамудзу сказав: Відчуття таке, що пережив ядерну війну. На моїх очах зник цілий район».