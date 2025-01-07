Світові лідери стурбовані втручанням Маска у внутрішню політику інших країн

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив у понеділок, що його турбує те, що мільярдер Ілон Маск втручається в політичні проблеми країн за межами Сполучених Штатів.

Маск, близький союзник обраного президента США Дональда Трампа, минулого місяця підтримав німецьку ультраправу партію «Альтернатива для Німеччини» перед національними виборами в цій країні в лютому.

Уряд Німеччини також звинуватив Маска, який володіє соціальною медіа-платформою X і є генеральним директором Tesla і SpaceX, у спробі вплинути на майбутні вибори в Німеччині за допомогою гостьової статті для газети Welt am Sonntag.

Крім іншого, Маск почав серію атак на німецьких політиків-центристів. В одному пості він назвав Шольца «Олухом Шитцем». В іншому він назвав президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра «антидемократичним тираном».

Коли німецького канцлера Олафа Шольца запитали в інтерв'ю про потік образ, спрямованих на нього та інших німецьких лідерів з боку Ілона Маска, найбагатшої людини у світі, він відповів: «Не годуйте троля».

Останніми днями Маск втручався також у політику Великої Британії, закликавши короля Карла розпустити парламент і заявивши, що прем'єр-міністра Кіра Стармера треба змістити, а він повинен сидіти у в'язниці.

Крім того, він зустрічався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, уряд якого влада ЄС звинувачує у створенні «системної загрози» демократії та верховенству закону. Маск також критикував суддів, які анулювали президентські вибори в Румунії через підозри у втручанні Росії, і з ентузіазмом підтримав вкрай правого прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні.

«Я вважаю тривожним, що людина з величезним доступом до соціальних мереж і величезними економічними ресурсами безпосередньо втручається у внутрішні справи інших країн, - сказав Стере норвезькому суспільному мовнику NRK. - Так не повинно бути між демократіями і союзниками».

Якщо Ілон Маск зробить спробу втрутитися в норвезькі справи, політики країни повинні колективно дистанціюватися від таких зусиль, сказав Стере.

Про те, що Ілон Маск намагається втрутитися в політику відразу кількох європейських країн і підтримує міжнародний реакційний рух, заявив і президент Франції Еммануель Макрон.

«Хто міг собі уявити десять років тому, якби нам сказали, що власник однієї з найбільших соціальних мереж у світі підтримає новий міжнародний реакційний рух і безпосередньо втрутиться у вибори, зокрема, в Німеччині», - сказав лідер Франції під час свого виступу в Єлисейському палаці.

У виданні нагадали, що у Макрона і Маска склалися досить теплі стосунки. Мільярдер приєднався до новообраного президента США Дональда Трампа на відкритті Собору Паризької Богоматері в грудні 2024 року, а минулого тижня пожертвував 100 терміналів Starlink французькій території Майотта, яка постраждала від циклону.

Окрім цього Макрон запрошував Маска і Трампа до Парижа на саміт зі штучного інтелекту, який відбудеться в лютому. Також, президент Франції не раз говорив про те, що хоче співпрацювати з новою адміністрацією США.

Маск, найбагатша людина у світі, витратив понад 250 мільйонів доларів, щоб допомогти Трампу обратися, і отримав від Трампа повноваження щодо скорочення федерального бюджету як спеціальний радник.