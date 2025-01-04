У Чорногорії чоловік вбив 12 родичів та друзів, а при затриманні - сам себе

Трагедія в Чорногорії, у другій столиці країни - місті Цетіньє, де однією людиною за короткий час було скоєно вбивство дванадцяти осіб, завершилася: підозрюваний у злочині Ацо Мартинович помер від травм, отриманих під час спроби самогубства, повідомили Vijesti.

Ацо Мартинович опинився в безвихідному становищі, коли поліція взяла його в кільце. Оточений з усіх боків, після команди скласти зброю, він вистрілив собі в голову. Після отримання поранень його спробували перевезти в лікарню, але чоловік помер від отриманих травм. Це підтвердили міністр МВС і поліція.

Ацо Мартинович скоїв злочини в п'яти місцях, але спочатку в поліцію повідомили про неправильне місце злочину - було названо інше місто, розташоване неподалік. Це призвело до втрати часу. Перевірка камер відеоспостереження засвідчила, що Мартинович, після вбивства чотирьох осіб у барі, виїхав до будинку родичів, де вбив ще чотирьох осіб - одного в будинку, одного перед будинком і ще двох у сусідньому будинку.

Одній із жінок вдалося втекти до будинку сусідів із дитиною на руках. А злочинець продовжив свій кривавий шлях. Загалом він убив 12 осіб - двох дітей, трьох жінок і сімох чоловіків. Родичі Мартиновича розповіли, що всі, кого він убив або поранив, були членами сім'ї Мартиновича, його хрещеними батьками або друзями. Його і раніше вирізняла асоціальна поведінка, але чоловіка не притягували до відповідальності, а лише призначили терапію.

Влада зазначила, що в цей важкий момент на висоті опинилися журналісти, які дуже акуратно і правильно висвітлювали трагедію, не нагнітаючи обстановку, не ганяючись за переглядами в Телеграм-каналах і не лякаючи людей. При цьому подію не замовчували.

Зараз місто в жалобі, про новорічні та інші свята вирішили цього року забути - занадто сильний біль. Але багато хто вважає, що правосуддя - здійснилося.