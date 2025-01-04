В Росії підірвали офіцера, який скерував ракети на кафе у селі Гроза на Харківщині

Внаслідок вибуху у критичному стані перебуває російський воєнний злочинець, причетний до вбивства цивільних у селі Гроза.

Про це повідомляє ГУР у Телеграм-каналі.

3 січня 2025 року у населеному пункті Шуя Івановської області Росії відбувся вибух, в епіцентрі якого опинився командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади 1 танкової армії Західного воєнного округу ЗС РФ (в/ч 03333) капітан Наґайко Костянтин Володимирович.

Він перебував на чергуванні у своїй військовій частині, а тепер — при смерті. У Наґайка множинні уламкові ураження фактично усіх органів, зокрема мозку — йому зробили трепанацію черепа.

Капітан Наґайко народився 6.11.1995 року у місті Свободний Амурської області Росії. Закінчив Санкт-Петербурзький університет аерокосмічного приладобудування та Михайлівську військову артилерійську академію. Безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Причетний до ударів балістичними ракетами “Іскандер” по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях.

Зокрема, саме підрозділ Наґайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району — 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них — восьмирічний хлопчик.

У російській 112-й ракетній бригаді ходять пригнічені чутки, що шансів у 29-річного російського вбивці наґайка майже немає. Його стан — критичний.

Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року у сільському кафе на Харківщині були поминки через перепоховання загиблого військового. раніше військовий був похований у Дніпрі, а родичі хотіли провести перепоховання в селі, звідки він родом. На поминках були представники майже всіх сімей села Гроза. Але за наведенням зрадників, жителів цього ж села, які втекли до Росії, за командою Нагайка по кафе було здійснено ракетний удар "Іскандером". Загинув кожен шостий житель села. Також загинула вся родина воїна, якого прийшли пом'янути селяни. Наведення здійснили колишні мешканці села - колаборанти брати Мамони, які перейшли на бік ворога і зараз перебувають у Росії.

Поліція ідентифікувала всі жертви. Це були виключно цивільні. Одного із загиблих – 60-річного чоловіка – криміналісти встановили по 20-ти частинах тіла.

"ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата!", - зазначено у Телеграм-каналі Головного управління розвідки.