"Підтримати"
Тренди:
Новини
Найтепліший рік за всю історію спостережень: у Києві кліматологи зафіксували рекорд
Пенсійні виплати добровольцям прирівняють до рівня військовослужбовців
У концерні BMW в обхід санкцій продавали росіянам автомобілі класу люкс
Трамп каже, що не боїться, що Маск його затьмарить у політиці
Північна Корея готується відправити до Росії наступних військових на та дрони
Став відомий склад журі на нацвідборі на Євробачення-2025
Укрпошта з наступного року вводить нові тарифи
Збитки внаслідок аварії двох російських танкерів можуть скласти понад $14 млрд
Єврокомісія офіційно розпочала розслідування щодо дій TikTok під час виборів у Румунії
Хто правий: Альтман, який бажає заробити, чи Маск, який хоче одноосібно контролювати GPT
СБУ розкрила масштабну ворожу агентурну мережу у п'яти регіонах України
Країни Європи посилять протидію тіньовому флоту Росії
За три місяці повернулися на службу близько 8 тисяч дезертирів
Архіпелаг Майотта в Індійському океані змітало з лиця землі вітром 225 км/год.
Джорджа Мелоні надала італійське громадянство президенту Аргентини Хав'єру Мілею - ЗМІ
Всі новини
Суспільство / Природа

Найтепліший рік за всю історію спостережень: у Києві кліматологи зафіксували рекорд

16:27, 02 січ 2025
4
Версія для друку

 

Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського підбили погодні підсумки 2024 року у столиці. Виявилося, що минулий рік був найтеплішим за всі часи проведення спостережень.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньорічна температура 2024 року у столиці склала +11,4°С, що на 2,4°С вище кліматичної норми. Він став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень, повідомляється на сайті Центральна Геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського ДСНС (заснована у 1855 році).

Кліматологи повідомили:  У 2024 році температура повітря перевищувала середньобагаторічні показники у всі його місяці. Особливо «відзначились» лютий і вересень, які мали найбільші позитивні відхилення – 5,2°С та 5,7°С відповідно.

  Найхолодніше було 9 січня – мінус 15,8°С, найспекотніше – 16 липня, коли температура у затінку сягнула плюс 36,0°С.

  Загалом у 2024 році в Києві було зафіксовано 52 температурних рекорди, причому найбільше їх було у квітні – 13 та липні – 14.

  Опадів випало 642 мм, що відповідає 104% кліматичної норми. Однак у часі вони розподілились дуже нерівномірно – майже по дві місячні норми у квітні та червні і лише 23% та 36% від середніх багаторічних показників у      травні та вересні. 

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря у грудні в Києві дорівнювала 0,0°С, що на 1,8°С вище за кліматичну норму.

Найхолодніше у столиці було 14 грудня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до -9,8°С, а найтепліше – 19 грудня, коли максимальна температура після полудня досягла +8,0°С.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 52 мм, або 111 % кліматичної норми.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Фото / Київ
20-08-2024, 22:18
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще