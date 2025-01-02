Найтепліший рік за всю історію спостережень: у Києві кліматологи зафіксували рекорд

Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського підбили погодні підсумки 2024 року у столиці. Виявилося, що минулий рік був найтеплішим за всі часи проведення спостережень.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньорічна температура 2024 року у столиці склала +11,4°С, що на 2,4°С вище кліматичної норми. Він став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень, повідомляється на сайті Центральна Геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського ДСНС (заснована у 1855 році).

Кліматологи повідомили: У 2024 році температура повітря перевищувала середньобагаторічні показники у всі його місяці. Особливо «відзначились» лютий і вересень, які мали найбільші позитивні відхилення – 5,2°С та 5,7°С відповідно.

Найхолодніше було 9 січня – мінус 15,8°С, найспекотніше – 16 липня, коли температура у затінку сягнула плюс 36,0°С.

Загалом у 2024 році в Києві було зафіксовано 52 температурних рекорди, причому найбільше їх було у квітні – 13 та липні – 14.

Опадів випало 642 мм, що відповідає 104% кліматичної норми. Однак у часі вони розподілились дуже нерівномірно – майже по дві місячні норми у квітні та червні і лише 23% та 36% від середніх багаторічних показників у травні та вересні.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря у грудні в Києві дорівнювала 0,0°С, що на 1,8°С вище за кліматичну норму.

Найхолодніше у столиці було 14 грудня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до -9,8°С, а найтепліше – 19 грудня, коли максимальна температура після полудня досягла +8,0°С.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 52 мм, або 111 % кліматичної норми.