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Джорджа Мелоні надала італійське громадянство президенту Аргентини Хав'єру Мілею - ЗМІ
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Джорджа Мелоні надала італійське громадянство президенту Аргентини Хав'єру Мілею - ЗМІ

14:16, 15 гру 2024
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Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні надала громадянство президенту Аргентини Хав'єру Мілею, повідомляє низка ЗМІ з посиланням на джерела.

Вручення громадянства відбулося під час візиту Мілея до Риму. Напередодні він зустрівся з Мелоні у Палаццо Чігі, де засідає італійський уряд, а в суботу взяв участь у фестивалі, організованому правою партією Мелоні "Брати Італії", пише DW з посиланням на агенцію dpa.

 Сестра Мілея Каріна також отримала громадянство, згідно з повідомленням інформаційного агентства ANSA. Заяви обох були розглянуті італійським урядом у прискореному порядку.

Підставою для надання громадянства стало італійське походження Мілея. Його бабуся та дідусь - італійські емігранти, які поїхали до Аргентини на початку ХХ-го століття. Мілей якось в інтерв'ю зізнавався, що має неймовірну пристрасть до італійської опери і відчуває себе на 75% італійцем, пише агенція Reuters.

Надання громадянства Мілею розкритикували італійські опозиційні політики, які виступають за спрощення отримання громадянства для дітей, народжених в Італії від батьків-мігрантів. Зокрема, депутат від опозиційної партії +Europa Рікардо Магі заявив, що надання громадянства Мілею є "образою" і актом "неприпустимої дискримінації щодо великої кількості молодих людей, які отримають громадянство лише через багато років", пише агенція AFP.

Нині, згідно закону, іноземці повинні прожити в Італії 10 років, перш ніж вони зможуть подати заяву на отримання громадянства шляхом натуралізації, а діти, народжені в Італії від іноземців, не можуть подати заяву на отримання громадянства, доки їм не виповниться 18 років.

Опозиційні партії та промігрантські організації, такі як Oxfam Italia, хочуть скоротити 10-річний термін до п'яти років, але правляча коаліція Мелоні виступає проти пом'якшення правил. Але для мілея зробили виключення з усіх правил. 


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