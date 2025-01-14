Нерозважливі коментарі Трампа про Гренландію — це не жарт: думка аналітиків

Кожен із нас, поза сумнівом, обговорив висловлювання обраного президента США Дональда Трампа про можливе силове захоплення Гренландії, панами і «приєднання» Канади. Багато хто вважає, що це порожні висловлювання, які не варто сприймати всерйоз, якщо зважати на ексцентричну фігуру Трампа. Однак усе набагато серйозніше.

Американський оглядач Томас Фрідман підготував для The New York Times матеріал, який можна охарактеризувати одним реченням: нерозумні коментарі Трампа про Гренландію - це не жарт.

Нічні коміки чудово провели час, слухаючи роздуми Дональда Трампа про те, що його адміністрація, можливо, захопить Гренландію і Панамський канал. Ха-ха-ха-ха-ха! Цей Трамп - такий кумедний хлопець - ніколи не знаєш, що вилетить із його вуст наступного моменту. Не звертайте уваги. Ви ж його знаєте, завтра він скаже ще що-небудь обурливе!

А я скажу вам, хто, я впевнений, звертає увагу - голова КНР Сі Цзіньпін. Якщо президент США може вирішити, що він хоче захопити Гренландію, і прямо відмовляється виключити застосування сили, це все одно що гігантський дозвіл для Китаю захопити Тайвань, який має сильні емоційні, історичні, мовні та національні зв'язки з материковим Китаєм.

Висловлювання Трампа - це безрозсудна дурість, у яку неможливо повірити. Уявіть собі, що станеться, коли обраний ним як посол у Пекіні Девід Пердью обійме посаду і у відповідь на агресивні дії Китаю щодо Тайваню вирушить до китайського МЗС, щоб висловити протест. Що відповість міністерство?

Імовірно, щось на кшталт: «Ви прийшли сюди протестувати проти наших дій з возз'єднання з Тайванем, коли ваш президент погрожує силою захопити Гренландію і Панамський канал? Ми вважаємо Тайвань невід'ємною частиною Китаю - це переконання, хоча ви його і не поділяєте, ви визнали в Шанхайському комюніке 1972 року. Як ви пов'язані з Гренландією? Тим, що Дональд Трамп-молодший одного разу їздив туди у відпустку? Скажіть своєму президенту, що Китай і Росія мають такі ж права на Гренландію, як і Америка».

Володимир Путін напевно думає про те саме. Як Америка зможе сказати, що він порушив міжнародні закони і норми, захопивши територію іншої держави, в той час як Трамп розмірковує про захоплення Гренландії і насильницьке відновлення суверенітету США над Панамським каналом? Територія України колись була частиною Росії-матінки, як і Крим, який Путін уже повністю забрав собі.

Не дивно, що прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив у четвер на CNBC, що Росія «з великою цікавістю спостерігає за риторикою на ці теми, яка лунає з Вашингтона».

Хтось може подумати, що висловлювання Трампа про захоплення Гренландії та Панамського каналу - це просто жарт лідера, який прагне уваги і не має фільтрів. Це не жарт. Це рецепт хаосу. Він уже завдав більшої шкоди, ніж думають люди.