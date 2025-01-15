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Байден виключив Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму в обмін на звільнення політв'язнів

11:53, 15 січ 2025
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Після заяви президента США Джо Байдена про виключення Куби зі списку країн-спонсорів тероризму, Куба у відповідь заявила, що звільнить 553 ув'язнених, включно з заарештованими протестувальниками та іншими політичними в'язнями та учасниками протестів 2021 року.

Про це повідомляє France24.

У Білому домі заявили, що в одній зі своїх останніх офіційних заяв, перед інавгурацією Дональда Трампа, президент США Джо Байден вилучив Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму. 

"Оцінка була завершена, і ми не маємо інформації, яка б підтверджувала, що Куба є державою-спонсором тероризму!, -- заявив високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

Чиновник також додав, що угода була укладена за допомогою Католицької Церкви, задля звільнення політичних в'язнів на Кубі і тих, хто був затриманий несправедливо.

Члени сімей ув'язнених протестувальників підтримали цю заяву, в тому числі Лісет Фонсека, мати 41-річного Роберто Переса, засудженого до 10 років ув'язнення.

У липні 2021 Роберто Перес разом з тисячами інших кубинців брав участь в антиурядових протестах, які відбувалися у звʼязку з  відключенням електроенергії та різким зростанням цін на продукти харчування.

"Усі матері ув'язнених хочуть, щоб наші діти були вільними і не зазнавали страждань, не перебували в пеклі, яким є в'язниці на Кубі. Вони не повинні були опинитися у в'язниці", - - сказала Фонсека.

За офіційними даними Куби, близько 500 осіб були засуджені до 25 років ув'язнення за участь в акції, але правозахисні групи і посольство США стверджують, що ця цифра близька до 1 000.

Це рішення може поліпшити відносини між країнами, але  може бути бути скасоване після інавгурації нового президента США. Ршення, ймовірно, буде скасовано Трампом, який в період свого першого президентства відновив статус Куби як країни, що підтримує тероризм. Надії рідних політв'язнів можуть не справдитися через імовірне рішення Трампа. 

Джерело: УНН


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