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Нова авіакатастрофа у США: у Філадельфії розбився медичний літак

15:26, 06 лют 2025
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Лише через два дні після наймасовішої авіакатастрофи за останні чверть століття у США сталася нова: у Філадельфії, штат Пенсільванія, розбився невеликий медичний літак, який перевозив хвору дитину та супроводжувачів.

За словами офіційних осіб, повідомляє Голос Америки з посиланням на місцеві медіа та повідомлення повноважних осіб, медичний транспортний літак, який перевозив хвору дівчинку та її матір та ще чотирьох осіб, впав на будинки в околиці Філадельфії приблизно через 30 секунд після зльоту.

Усі шестеро людей на борту літака були з Мексики. Дівчинку лікували у Філадельфії через стан, який загрожував її життю, і після лікування її транспортували додому до Мексики.

За даними Федеральної авіаційної адміністрації (FAA), літак Learjet 55 вилетів з північно-східного аеропорту міста та прямував до національного аеропорту Спрінгфілд-Бренсон у Міссурі.

Аварія сталася менш ніж 5 кілометрів від аеропорту Північно-Східної Філадельфії, який в основному обслуговує бізнес-джети та чартерні рейси. Літак встиг піднятися на висоту близько 500 метрів над землею і раптом впав на густонаселений район міста.

Падіння літака спричинило пожежу, яка охопила полум'ям кілька будинків та автомобілі.

Станом на 23:00 місцевого часу урядовці штату і міста не могли підтвердити, скільки людей могло загинути на землі після того, як літак врізався в густонаселену частину міста.Шістьох людей, які перебували на землі під час аварії, госпіталізували. Троє постраждалих залишаються в лікарні, а ще трьох відпустили.

Мексиканська компанія Jet Rescue Air Ambulance, якій належав літак, повідомила, що в ньому було шестеро людей, усі вони залишаються зниклими безвісти. "Наразі ми не можемо підтвердити, що хтось вижив", – йдеться в заяві компанії.

Президент Дональд Трамп написав на платформі соціальних мереж Truth Social, що було «так сумно» бачити аварію.

"Втрачено більше невинних душ, – сказав він. – Наші люди повністю залучені".

Поки що невідомо, що призвело до аварії.

 Нагадаємо, нова авіакатастрофа сталася лише через два дні після того, як армійський гелікоптер і пасажирський літак авіакомпанії American Airlines зіткнулися в середу ввечері, коли пасажирський літак намагався приземлитися у Національному аеропорту імені Рейгана. Там загинули 67 людей - екіпаж і пасажири, літак впав у річку Потомак.


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