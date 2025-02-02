Трамп вважає, що БРІКС не має шансів скасувати долар як міжнародну валюту

Президент США Дональд Трамп заявив, що у так званої «валюти БРІКС» немає жодних шансів замінити долар у міжнародній торгівлі. По-перше, це тривала і складна справа, а по-друге, за будь-якої спроби замінити долар у міжнародній торгівлі, країни БРІКС зіткнуться зі значним підвищенням мит.

Про це Трамп заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social, повідомляє Голос Америки.

Він написав написав, що не допустить ситуації, в якій країни БРІКС «намагаються відійти від долара, в той час як ми лише стоїмо і спостерігаємо за цим».

«Ми зажадаємо від цих, здавалося б, ворожих країн зобов'язання не створювати нову валюту БРІКС і не підтримувати жодну іншу валюту для заміни могутнього долара США», - написав Трамп, пригрозивши в іншому разі запровадити щодо держав-учасниць БРІКС мита у 100%.

«Немає жодних шансів, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі або деінде, і будь-яка країна, яка спробує це зробити, має сказати «привіт» митам і «бувай» - Америці!», - підсумував американський президент.

Блок БРІКС є форматом взаємодії між кількома великими економіками світу. Влада деяких із них намагається використовувати платформу для просування свого бачення того, яким, на їхню думку, має бути світовий порядок. Організація, що з'явилася 2001 року як неформальний клуб за участю Бразилії, Росії, Індії та Китаю, 2010 року поповнилася п'ятим учасником - Південно-Африканською Республікою. Через 14 років відбулося наступне розширення блоку, куди увійшли Єгипет, Іран, ОАЕ, Ефіопія, і пізніше - Індонезія.

Протягом багатьох років тему створення якоїсь спільної валюти, яка нібито могла б стати альтернативою долару, нерідко порушували на самітах БРІКС, проте наразі учасники організації не домоглися жодного значущого прогресу в цьому напрямі. Незважаючи на це, на саміті БРІКС у Казані 2024 року Путін презентував таку собі «валюту БРІКС», яку вельми прохолодно зустріли учасники саміту, і її розцінили просто як ілюстративний елемент.

Після повернення в Білий дім Трамп неодноразово згадував введення мит як захід у відповідь на політику інших країн, зокрема - держав БРІКС. Так, минулого тижня Трамп закликав Москву припинити агресію проти України, додавши, що «буде тільки гірше», якщо найближчим часом Росії не вдасться досягти якихось домовленостей про припинення вогню. В іншому разі, продовжував Трамп, він введе високі мита, тарифи і санкції на все, що Росія та інші країни, причетні до конфлікту, продають США.

Також Трамп раніше говорив про намір ввести мита для товарів із Китаю. «Ми говоримо про тариф у 10% для Китаю, виходячи з того, що вони відправляють фентаніл до Мексики та Канади», - сказав Трамп під час пресконференції, наголосивши, що подібних заходів вживатимуть уже на початку лютого.