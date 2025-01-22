Зібрали 2,5 мільйони донатів для ВСУ і - привласнили їх: викрито групу шахраїв

Повідомлено про підозру трьом особам, які підозрюються у шахрайстві та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це повідомила пресслужба Генпрокуратури..

За даними слідства, підозрювані створили в кількох популярних соцмережах десятки фейкових акаунтів. Використовуючи фотографії документів діючих українських військовослужбовців, вони публікували оголошення про збір коштів нібито на потреби ЗСУ. Натомість, отримані кошти чоловіки використовували на власні потреби.

На цей час встановлено, що підозрювані привласнили донати силам оборони України на понад 2,5 млн грн.

Під час проведення обшуків за місцями їх проживання та реєстрації на території Черкаської та Київської областей вилучено мобільні телефони, банківські картки, компʼютерну техніку та інші речові докази.

Наразі встановлюються всі, причетні до злочину особи, постраждалі громадяни та загальна сума завданих збитків.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління за оперативного супроводження Департаменту оперативної служби, Департаменту оперативно-технічних заходів Нацполіції України, за сприянням працівників ППОП №1 ГУНП в м. Києві та ППОП №1 ГУНП в Черкаській області.