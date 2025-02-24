Трамп заявив про майбутню зустріч з Зеленським - для підписання угоди

Зеленський може приїхати на підписання угоди зі США вже цього тижня. Зустріч має відбутися цього або наступного тижня, повідомив президент США на пресконференції з Емманюелем Макроном.

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з главою України Володимиром Зеленським цього або наступного тижня. Про це заявив на пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у понеділок, 24 лютого.

"Я зустрінуся із президентом Зеленським. Він може приїхати цього тижня або наступного, щоб підписати угоду про корисні копалини", - сказав Трамп.

Додамо, віцепрем’єрка Ольга Стефанішина запевнила, що українська та американська сторони нині перебувають на фінальному етапі переговорів щодо угоди про українські корисні копалини.Раніше глава ОП Андрій Єрмак зазначив, що українська делегація провела новий раунд переговорів зі США щодо угоди про надра.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну проєкт угоди про доступ до корисних копалин України на 500 мільярдів доларів в обмін на американську допомогу.

Зеленський пояснив, що не готовий підписати угоду з США, оскільки її проєкт не відображає партнерства, а містять лише односторонні зобов'язання з боку України. Наразі команди України та США працюють над новим проєктом угоди.