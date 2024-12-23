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США / Політика / За кордоном

Трамп каже, що не боїться, що Маск його затьмарить у політиці

23:41, 23 гру 2024
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Обраний президент Дональд Трамп відкинув будь-які припущення про те, що його узурпує його відомий союзник-мільярдер Ілон Маск, після тижня, коли Маск допоміг зірвати надзвичайні витрати, щоб запобігти закриттю уряду.

Трамп заявив, що уявлення про те, що він «поступився президентством» Маску, є вигадкою, і що навіть якби Маск хотів отримати цю посаду, він не зміг би її отримати через вимогу Конституції, згідно з якою президентом США повинен бути природжений громадянин країни. Маск народився в Південній Африці, повідомляє канал NBC NEWS.

«Ні, він не буде президентом, це я можу вам сказати», - сказав Трамп. «І я в безпеці. Знаєте, чому він не може бути? Він не народився в цій країні».

Але вплаи Маска величезний. Такий, що конгресмен від Республіканської партії заявив, що відчуває себе так, ніби Ілон Маск - «наш прем'єр-міністр". І це враження не однієї людини.

Наприклад, Трамп і Маск фактично зірвали запропонований спікером Палати представників від Республіканської партії Майком Джонсоном план надзвичайних витрат, змусивши законодавців знайти прийнятну альтернативу, яка дозволила б уряду продовжити роботу за кілька годин до того, як закриття набрало б чинності.

Маск, який володіє соціальною мережею X, опублікував понад 100 повідомлень про свої заперечення проти первинної угоди про витрати - попередній перегляд того, як він може використовувати свій вплив і свій мегафон для формування політики під час другого президентського терміну Трампа.

Насміхаючись, демократи почали називати його «президентом Маском». Але історія показує, що будь-хто, хто перевершує Трампа або відволікає увагу від нього, не затримується на його орбіті надовго.

Проте висловлювання Трампа свідчать про те, що він не хоче розриву з Маском; наразі вони мають спільні інтереси. Маск витратив понад 250 мільйонів доларів, щоб допомогти Трампу перемогти на виборах.

Після своєї перемоги Трамп запропонував Маску очолити новий неурядовий офіс, завданням якого є скорочення державних витрат і неефективності. Забігаючи наперед, можна сказати, що багатство Маска може допомогти утримати республіканців у лоні Трампа. Будь-який законодавець від Республіканської партії, який має спокусу кинути виклик Трампу, може побоюватися, що новий президент організовує первинну боротьбу на виборах, яку фінансуватиме Ілон Маск.

Соратники применшують будь-які тертя між Маском і Трампом. Хоча історія доводить, що найближчі соратники з часом стають найзапеклішими ворогами.


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