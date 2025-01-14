Кава у тюбику - винахід двох мандрівників зі Швейцарії

Двоє швейцарців створили бренд No Normal Coffee, випускаючи каву в тюбиках для зручності під час подорожей.

Кава в тюбиках містить кавовий екстракт, буряковий цукор, мелену каву (100% арабіка), воду і натуральний згущувач, і коштує 16,95 євро за тюбик.

Для приготування однієї чашки рекомендується змішати 5 грамів пасти з 100 мілілітрами гарячої води.

Кава є улюбленим напоєм для багатьох за будь-яких умов. Проте, наприклад, у туристичному поході приготувати цей напій складно, адже потрібно багато інвентарю. Тому двоє друзів шукали і знайшли цікаве рішення.

Двоє швейцарців Олександр Хеберлін та Філіп Грейнахер створили власний бренд No Normal Coffee. Чому з'явився такий продукт та чому він потрібен – розповідає 24 Канал з посиланням на The Manual.

Історія бренду розпочалася з того, шо Хеберлін та Грейнахер вирішили піти у піший похід Швейцарією. Як згадує Алекс, йому знадобилося "взяти половину своєї кухні, щоб приготувати чашку кави на свіжому повітрі". В той час Філіп взяв розчинну каву в пакетиках, замінник вершків і пресований цукор. Обидва підходи виявилися не надто вдалими для того, аби насолодитися кавою.

Алекс і Філіп взяли з собою різні напої, які не відповідали кавовим стандартам один одного. Тож, за словами чоловіків, у них виникла суперечка щодо цього.

Бачити, як двоє дорослих чоловіків сперечаються про каву на схилі гори, було кумедно. Але, як це часто буває в історії, тертя породжує іскри, і ми почали думати про кавові концентрати, які ми бачимо і використовуємо останнім часом, і про те, що вони роблять чудову чашку кави, але їх потрібно зберігати в холодильнику і вони занадто громіздкі, щоб брати їх з собою,

– пригадують друзі.

Позаяк у Швейцарії багато продуктів, такі як майонез, гірчиця, молоко, спеції, десерти чи навіть м'ясні паштети продають у тюбиках, Алекс і Філіп вирішили створити і каву в таких тюбиках.

Для того, аби отримати чашку запашної кави, чоловіки радять змішувати вміст тюбиків з гарячої водою у пропорції 5 грамів пасти на 100 мілілітрів води. Для концентрованішого смаку можна додавати більше пасти.

Усередині тюбика – кавовий екстракт, буряковий цукор, мелена кава (100% арабіка), вода і натуральний згущувач. Однак цю пасту можна використовувати не тільки для приготування напою, але й, наприклад, для випічки чи маринування м'яса, приготування коктейлів тощо. Творці бренду кажуть, що їхній улюблений спосіб використання продукту – зробити чашку кави на сході сонця в горах.

Ціна одного тюбика, з якого можна зробити 20 чашок кави, становить 16,95 євро, тобто приблизно 795 гривень.

Джерело: 24 канал