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Як кофеїн впливає на тривалість життя - дослідження

13:21, 15 гру 2024
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Масштабне дослідження показало значний вплив кофеїну на тривалість життя. Аналіз 85 попередніх досліджень, присвячених вивченню зв’язку споживання кави зі смертністю та показниками здоров’я, несподівано продемонстрував, що напій пов’язаний з тривалістю життя людини..

Команда з Коїмбрського університету (Португалія) розглянула десятки попередніх досліджень, в яких брали участь люди з Європи, Америки, Австралії та Азії, у пошуках зв’язку кави з показниками здоров’я та тривалістю життя. Загалом їхній аналіз показав, що вживання приблизно трьох чашок кави на день пов’язане зі збільшенням тривалості життя людини в середньому на 1,84 року, а регулярне споживання також пов’язане зі збільшенням часу, прожитого без серйозних захворювань.

Зважаючи на обсяги досліджень, було враховано дуже багато змінних, таких як види кави, демографічні дані людей, які беруть участь, тривалість досліджень. Вчені також врахували такі фактори, як куріння та вживання алкоголю, щоб краще виділити наслідки саме кофеїновмісного напою. Так було виявлено невеликий, але помітний зв’язок між вживанням кави та поліпшенням здоров’я.

«Регулярне споживання кави, схоже, пов’язане зі збереженням функцій м’язової, серцево-судинної, психічної та імунної систем і, схоже, обернено пов’язане з частотою найпоширеніших захворювань, які вражають людей похилого віку, таких як серцево-судинні та респіраторні хвороби, інсульт, деякі види раку, діабет, деменція, значна депресія або слабкість», — пишуть дослідники у своїй статті, опублікованій в журналі Aging Research Reviews.

Ці статистичні дані узгоджуються з попередніми дослідженнями, які показали, як кава потенційно може захистити від хвороб серця та компенсувати негативні наслідки сидячого образу життя.

Джерело: NV, UAINFO.org


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