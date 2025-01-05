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Трамп образився, що під час його інавгурації прапор буде приспущений на знак жалоби за Джиммі Картером

15:59, 05 січ 2025
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Обраний президент Дональд Трамп поскаржився, що американські прапори будуть приспущені до половини на честь покійного президента Джиммі Картера під час інавгурації Трампа 20 січня: коли коли помирає президент США, прапори залишаються приспущеними протягом 30 днів.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп, який оголосив про плани відвідати поминальну службу Картер у Вашингтоні 9 січня, у п'ятницю в соціальній мережі Truth висловив незадоволення тим, що прапори будуть приспущені через жалобу під час його церемонії приведення до присяги.

«Демократи в повному захваті від того, що наш чудовий американський прапор під час моєї інавгурації може опинитися в положенні «напівщогли», - сказав Трамп, використовуючи термін, який часто використовують для позначення приспущеного положення прапора на кораблі. - Вони думають, що це так здорово, і так радіють цьому, тому що насправді вони не люблять нашу країну, вони думають тільки про себе», - сказав Трамп.

«Ніхто не хоче цього бачити, і жоден американець не може бути цьому радий. Подивимося, що з цього вийде», - сказав Трамп.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Білий дім не планує переглядати це рішення: це традиція США, яку ніхто порушувати не збирається.

Нагадаємо, 39-й президент США і лауреат Нобелівської премії миру член Демократичної партії Джиммі Картер (1977-1981) помер 29 грудня на 101-му році життя.


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