Трамп образився, що під час його інавгурації прапор буде приспущений на знак жалоби за Джиммі Картером

Обраний президент Дональд Трамп поскаржився, що американські прапори будуть приспущені до половини на честь покійного президента Джиммі Картера під час інавгурації Трампа 20 січня: коли коли помирає президент США, прапори залишаються приспущеними протягом 30 днів.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп, який оголосив про плани відвідати поминальну службу Картер у Вашингтоні 9 січня, у п'ятницю в соціальній мережі Truth висловив незадоволення тим, що прапори будуть приспущені через жалобу під час його церемонії приведення до присяги.

«Демократи в повному захваті від того, що наш чудовий американський прапор під час моєї інавгурації може опинитися в положенні «напівщогли», - сказав Трамп, використовуючи термін, який часто використовують для позначення приспущеного положення прапора на кораблі. - Вони думають, що це так здорово, і так радіють цьому, тому що насправді вони не люблять нашу країну, вони думають тільки про себе», - сказав Трамп.

«Ніхто не хоче цього бачити, і жоден американець не може бути цьому радий. Подивимося, що з цього вийде», - сказав Трамп.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Білий дім не планує переглядати це рішення: це традиція США, яку ніхто порушувати не збирається.

Нагадаємо, 39-й президент США і лауреат Нобелівської премії миру член Демократичної партії Джиммі Картер (1977-1981) помер 29 грудня на 101-му році життя.