На Київщині розчистили річку Безіменна у селі Мирівка

Зараз Держводагентство завершує роботи з відновлення її гідрологічного режиму та екологічного стану, які розпочалися ще у 2023 році. Річка Безіменна є притокою та джерелом поповнення водності найзарегульованішої річки Рось.

Про це повідомили у Міндовкіллі, передає Вечірній Київ.

На ділянці проведення робіт річище річки було майже повністю замулене та заросле високорослою болотною рослинністю, течія зникла. Такий стан річища спричиняв погіршення екологічного, гідрологічного, санітарного стану як річки, так і прилеглих територій.

Пропускна здатність була майже нульова, тому при виникненні паводкових та повеневих ситуацій вода виходила на заплаву та підтоплювала прилеглі ділянки жителів села.

У Міндовкілля зазначили, що заходи з розчистки річища покращили екологічний, гідрологічний та санітарний стан річки та прилеглих територій. Також повідомляється, що проведені роботи забезпечать запобігання, ліквідацію та мінімізацію збитків від проявів шкідливої дії води на площі близько 100 га.

Вже розчистили 1,9 км річища, у тому числі виконано планування берегової лінії, корчування та заховання очерету та коріння.

Нагадаємо, що у 2024 році уряд затвердив план дій, спрямований на відновлення річки Рось. Документ передбачає комплекс заходів на 2024-2030 роки, серед яких демонтаж незаконних гідроспоруд, що зарегульовують річку. Планом дій також передбачене розчищення притоки Росі — річки Безіменна.