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Фінанси / Війна

Інфляція за рік в Україні досягла 12%, продовжують рости й ціни

22:16, 13 січ 2025
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Споживчі ціни в Україні у грудні 2024 року зросли на 1,4% порівняно з листопадом, а за весь рік інфляція досягла 12%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Базова інфляція в грудні прискорилась до 1,3%, за рік у цілому склавши 10,7%.

Зазначається, що на споживчому ринку в грудні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої підвищились на 1,8%. Найбільше зросли в ціні масло, соняшникову олію, молоко та молочні продукти, овочі, продукти з перероблених зернових, хліб, яловичину, рибу, макаронні вироби та свинину - від 1,0% до 5,2%. Водночас ціни на яйця знизилися на 1,5%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 2,0%, причому тютюнові вироби зросли в ціні на 2,7%, а алкогольні напої - на 1,2%.

Ціни на одяг і взуття у грудні знизилися на 3,9%, при цьому взуття подешевшало на 4,0%, а одяг - на 3,9%.

У сфері охорони здоров’я спостерігалося зростання цін на 1,6%, яке спричинило подорожчання фармацевтичної продукції на 1,8% та амбулаторних послуг на 1,6%.

У транспортній сфері ціни збільшилися на 0,5%, переважно через зростання вартості автодорожніх пасажирських перевезень на 2,1%.

Нагадаємо, за підсумками листопада споживчі ціни в Україні зросли на 1,9%. Річна інфляція прискорилась і подолала психологічний рубіж у 10%.

Раніше у жовтні НБУ погіршив прогноз щодо інфляції на 2024 і 2025 роки у бік погіршення: на 1,2 і 0,3 відсоткових пунктів (в.п.) відповідно – до 9,7% і 6,9%. Лише у 2026 році рівень інфляції може бути приведений до цілі у 5%.

Джерело: Кореспондент


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