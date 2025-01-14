У Вінниці на даху міської лікарні встановили сонячні панелі

Перед новим роком на даху центральної лікарні Вінниці встановили дві сонячні панелі. Тепер це дає змогу економити електроенергію та забезпечувати безперебійну роботу лікувального закладу під час відключень через повітряну загрозу або пошкодження обладнання окупантами.

Наприкінці минулого року на дахах корпусів першої міської клінічно лікарні встановили ще дві СЕС. Наразі тут уже три «зелені» електростанції загальною потужністю 194 кВт.

Завдяки цим панелям лікарні можуть працювати стабільно під час відключень електроенергії, забезпечуючи безперервність операцій, обстежень та роботи життєво важливого медичного обладнання.

Загалом громада вже має понад 80 сонячних електростанцій, які генерують майже 17 МВт. Безпосередньо на лікарнях міста встановлено майже 750 панелей. Планується поступово впроваджувати відновлювану енергетику не лише в лікарнях, а й закладах освіти та спорту, де є відповідна технічна можливість.

Джерело: Вінниця. 20 Хвилин