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Війна / Армія

Міністерство оборони кодифікувало новий безпілотний авіаційний комплекс Poseidon

22:32, 29 січ 2025
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Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс Poseidon вітчизняного виробництва. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Про це повідомляється на сайті Міноборони України.

 «Комплекс призначений для виконання низки спеціальних завдань. Літальні апарати комплексу мають електродвигуни та сучасну навігаційну систему. Він виконує завдання при температурі від −20 °С до +45 °С, навіть, під час сильного вітру. Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи. Робоча висота цих безпілотників поза зоною досяжності багатьох вогневих засобів протиповітряної оборони противника», – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

За дев’ять місяців 2024 року оборонне відомство кодифікувало і дозволило для використання у Силах оборони понад 140 безпілотних авіаційних комплексів та 33 наземних роботизованих комплексів українського виробництва.

 


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