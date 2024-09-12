ЗСУ отримали безпілотники тактичної дії під назвою "Чорна вдова"

У Міністерстві оборони України кодифікували та допустили до постачання у війська безпілотний авіаційний комплекс. Назва нового дрону - «Чорна вдова». Це новий дрон-бомбер українського виробництва.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Це безпілотники тактичного рівня дії. Досвідчений пілот може застосовувати їх як вдень, так і вночі.

Слід відзначити, що багаторазовий квадрокоптер може працювати і у форматі ударного FPV. Порівняно невисока ціна одного дрону дозволяє його використовувати і у такому варіанті. Виконаний у форматі для одноразового використання коптер «Чорної вдови» бере на борт посилений заряд вибухівки.



