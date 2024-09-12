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Война / Армия

ВСУ получили беспилотники тактического действия под названием "Черная вдова"

13:50, 12 сен 2024
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В Министерстве обороны Украины кодифицировали и допустили к поставке в войска беспилотный авиационный комплекс. Название нового дрона – «Черная вдова». Это новый дрон-бомбер украинского производства.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Это беспилотники тактического уровня. Опытный пилот может использовать их как днем, так и ночью.

Следует отметить, что многократный квадрокоптер может работать и в формате ударного FPV. Сравнительно невысокая цена одного дрона позволяет его использовать и в таком варианте. Выполненный в формате для одноразового использования коптер "Черной вдовы" берет на борт усиленный заряд взрывчатки.


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