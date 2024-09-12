ВСУ получили беспилотники тактического действия под названием "Черная вдова"

В Министерстве обороны Украины кодифицировали и допустили к поставке в войска беспилотный авиационный комплекс. Название нового дрона – «Черная вдова». Это новый дрон-бомбер украинского производства.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Это беспилотники тактического уровня. Опытный пилот может использовать их как днем, так и ночью.

Следует отметить, что многократный квадрокоптер может работать и в формате ударного FPV. Сравнительно невысокая цена одного дрона позволяет его использовать и в таком варианте. Выполненный в формате для одноразового использования коптер "Черной вдовы" берет на борт усиленный заряд взрывчатки.