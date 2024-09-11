В Україні створено Офіс протимінної діяльності - для координації завдань з розмінування

В Україні створено Офіс протимінної діяльності. Новий орган є координаційною структурою ДСНС, яка відповідатиме за планування, моніторинг, практичну організацію та координацію виконання завдань з розмінування. Крім того, він здійснюватиме сертифікацію операторів протимінної діяльності та контроль їх якості.

«Протимінна діяльність – один із пріоритетних напрямків на сьогодні, адже через повномасштабне вторгнення агресора Україна стала однією з найбільш замінованих країн світу. Створення Офісу підвищить ефективність функціонування системи управління якістю розмінування та інспектування територій», – наголосив керівник МВС Ігор Клименко.

Під час візиту співробітники Офісу продемонстрували інтерактивну мапу, що працює в режимі реального часу. На ній відображається діяльність саперів, робота машин механізованого розмінування, а також місця, де вже виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети.

Керівник ДСНС Андрій Даник додав, що Офіс проводитиме інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення з питань мінної безпеки.

Запуск Офісу протимінної діяльності є важливим кроком у боротьбі з мінною загрозою в Україні, що стала наслідком військової агресії. Офіс забезпечить не лише координацію та контроль за розмінуванням, а й підвищить рівень обізнаності населення щодо мінної небезпеки, що є критично важливим для збереження життя наших громадян. Ініціатива допоможе ефективніше організувати та виконувати роботи з розмінування, забезпечуючи контроль якості та відповідність міжнародним стандартам.

До речі, і це може видатися неймовірним, - в Україні з'явилися "чорні сапери": за не дуже малі кошти люди, які не мають права на проведення таких робіт, але мають деякий досвід, беруться розмінувати території у приватному порядку. Переважно до них звертаються власники сільських осель і фермери. На жаль, якщо "сапери" зроблять свою роботу недостатньо якісно, спитати не буде з кого - відповідальності приватні особи не несуть. А результати можуть виявитися трагічними.