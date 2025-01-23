Фіцо боїться втратити владу та звинувачує всіх у спробі перевороту в країні

Роберт Фіцо звинуватив політичних супротивників у спробі перевороту. На його переконання, протести, які вже досить тривалий час відбуваються у Словаччині, організовані спеціально, щоб змістити його з посади.

Про це пише Reuters.

На тлі заяв Фіцо його адміністрація планує заходи щодо запобігання переростання тривалих публічних протестів у спроби повалення уряду, які нібито підтверджує розвідка.

Організатори протестів та опозиційні партії рішуче відкинули звинувачення Фіцо і заявили, що Фіцо зловживає службами безпеки та намагається змусити опонентів замовкнути, щоб відволікти увагу від політичних проблем, з якими стикається його слабка правляча коаліція.

Фіцо повернувся на посаду прем'єр-міністра вчетверте у 2023 році, і протести посилилися на тлі побоювань з приводу того, що його ліво-націоналістичний уряд послаблює демократичні цінності та віддаляє зовнішню політику від союзників по ЄС і НАТО і наближає її до Росії.

Фіцо також посилив атаки на ліберальну і консервативну опозицію відтоді, як торік на нього було скоєно замах. Цього тижня він заявив, що опозиційні групи планують посилити свої протести і створити хаос, зокрема шляхом захоплення урядових будівель.

Посилаючись на інформацію розвідувальних служб, Фіцо повторив звинувачення, не пред'явивши доказів, що в Словаччині була група нерозпізнаних експертів, які допомагали в протестах в Україні в 2014 році та в Грузії минулого року.

«Ми бачимо структуру, яка хоче зловживати цими (протестними) зборами, в основному, для потенційного зіткнення з апаратом державної безпеки, щоб ще більше загострити напруженість, ще більше розпалити агресію», - сказав Фіцо на телевізійному брифінгу. Він сказав, що це було частиною планів із блокування доріг, громадських місць, захоплення урядових будівель і «підриву» уряду. «Це спроба організувати звичайний переворот у Словаччині», - сказав він.

Головна опозиційна партія Прогресивна Словаччина назвала звинувачення маячнею.

«Неприпустимо, щоб провідні представники сіяли паніку і страх», - заявив її лідер Міхал Шімецка. «Немає жодної загрози перевороту... і всі це знають. Все це служить Фіцо, щоб відвернути увагу від його невдач».

У МЗС України також відреагували на звинувачення Фіцо.

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що такі заяви - спосіб залякування суспільства.

«Це стандартна казка, яка не має нічого спільного з реальністю. Можливо, пан Фіцо має замислитися, чому його дії викликають протест у його ж країні». Тихий також додав, що посилання на Україну в цьому контексті виглядає «застарілим» і недоречним.