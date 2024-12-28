Пенсійні виплати добровольцям прирівняють до рівня військовослужбовців

Верховна Рада ухвалила закон про пенсійне забезпечення добровольців, які служили з 24 лютого по 25 березня 2022 року. Виплати прирівняють до рівня військовослужбовців, включаючи пенсії по інвалідності та втраті годувальника.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який надає добровольцям, що служили з 24 лютого по 25 березня 2022 року, право на пенсії на рівні з військовослужбовцями. Про це розповів заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько в ефірі телемарафону.

"Перш за все, хотів би зазначити, що даним законом уже врегульовано питання, що стосується пенсійного забезпечення наших добровольців, які брали участь безпосередньо в бойових діях. Також врегульовано питання щодо тих добровольців, які, на жаль, отримали поранення, захищаючи Україну", - сказав Приходько.

Щодо тих, хто загинув під час виконання бойових завдань, законом передбачено виплати пенсій по втраті годувальника для членів сімей захисників та захисниць із числа добровольців.

"Якщо говорити про загальну рамку, то на сьогодні ми повністю прирівняли відповідні розміри виплат для добровольців, починаючи з 2014 року, до виплат для всіх військовослужбовців. Це стосується і добровольців, які брали участь у бойових діях під час повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну", - додав Приходько.

За його словами, цим законом надано право учасникам бойових дій, які отримали такий статус, беручи участь у бойових діях як добровольці, тобто цивільні особи, виходити на пенсію на 5 років раніше, ніж звичайні громадяни.

Щодо осіб з інвалідністю внаслідок війни, тобто тих добровольців, які отримали поранення під час бойових дій, вони матимуть право на пенсію за військовим законом, а не за цивільним.

Це означає, що рівень такого пенсійного забезпечення для наших захисників сягатиме:

- для осіб із інвалідністю внаслідок війни І групи - не менше ніж 15 тисяч гривень;

- для ІІ групи - не менше ніж 12 тисяч гривень;

- для ІІІ групи так само встановлено нижній поріг місячної виплати.

"Враховуючи стаж, вислугу років та інші складові пенсійного забезпечення, пенсії можуть бути вищими за зазначені суми. Щодо родин загиблих, то в минулому році ми разом із Мінсоцполітики ухвалили урядове рішення, яке надало можливість отримувати державну допомогу для дітей загиблих добровольців", - сказав Приходько.

Тепер відповідним законом передбачено право на отримання допомоги для дружин захисників або чоловіків (якщо загиблою була жінка-доброволець), а також для непрацездатних батьків, які проживали разом із добровольцем.

Щомісячна виплата по втраті годувальника становитиме:

- 6 800 грн на одного члена сім’ї;

- 7 300 грн, якщо допомогу призначено одному члену сім’ї.

Міністерство у справах ветеранів продовжує працювати над іншими проблемними питаннями, які можуть виникати у добровольців. Створено міжвідомчі комісії, які розглядають матеріали та ухвалюють рішення щодо надання статусу добровольця.

Сьогодні, за словами посадовця, відбулося засідання комітету Ради, на якому розглядали два законопроєкти. Один із них спрямований на врегулювання питання виплати одноразової допомоги для членів сімей загиблих добровольців. Мета - прирівняти такі виплати до рівня, передбаченого для військовослужбовців та інших представників Сил оборони - 15 млн грн.

"Якщо говорити про пенсійне забезпечення, то ми очікуємо на підписання закону Президентом України. Після цього документ набере чинності, і вже з наступного року ветерани з інвалідністю зможуть звертатися за оформленням пенсій у Центрах надання адміністративних послуг, регіональних представництвах Пенсійного фонду або через електронний портал Пенсійного фонду", - сказав Приходько.

Щодо одноразової допомоги: Президент України вже дав відповідні вказівки, і очікується, що в найближчі пленарні тижні Рада включить законопроєкт до порядку денного.

Зі слів посадовця, якщо представники Пенсійного фонду відмовляють у виплатах, такі відмови мають бути виключно письмовими. У разі відсутності якогось документа в пакеті, що подається ветераном, заявнику дається три місяці для його надання.

Виплати, за даними посадовця, будуть нараховані з моменту фіксації звернення, а не подання останнього документа.

Джерело: УНН