Збитки внаслідок аварії двох російських танкерів можуть скласти понад $14 млрд

Міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук заявила, що збитки внаслідок аварії двох танкерів у Керченській затоці можуть сягати $14 млрд.Про це глава відомства зазначила в етері телемарафону у вівторок, 17 грудня.

"Якщо використовувати наші методики з розрахунку збитків, якщо обсяг цих продуктів і становитиме понад 4 тис. тонн, то вже збитки на $14 млрд для акваторії Чорного моря", - пояснила міністерка.

Гринчук, міністр довкілля, водних і лісових ресурсів Румунії Мірча Фекет, а також в.о. міністра довкілля та води Болгарії Петар Димитров обмінялися наявною інформацією і скоординували подальші дії.

Разом з тим, лише після поліпшення погодних умов можна буде говорити про отримання якісних супутникових знімків, необхідних для аналізу ситуації та більш детального моделювання.

Ключовими загрозами міністерка назвала забруднення прибережних екосистем і ризик потрапляння нафтової плівки й на інші території Кримського узбережжя.

Як інформує пресслужба відомства, уже підготовлено звернення до Секретаріату Комісії з захисту Чорного моря від забруднення з повідомленням про інцидент і пропозицією скликати позачергове засідання комісії та провести незалежну експертизу стану вод, донних опадів і морської екосистеми. Також спільно з МЗС і Мінінфраструктурою підготовлено звернення до відповідних конвенцій ООН, UNEP, ЮНЕСКО, Європейського Союзу, Міжнародної морської організації (IMO).

Тим часом хителі Анапи самостійно ліквідують наслідки аварії танкерів. Як пише російський Телеграм-канал ASTRA, волонтери весь день прибирали пляж в Анапі.

На пляжі стоїть нестерпний сморід. Через це декому з волонтерів стало зле - сьогодні вони ще не знали про запах і не взяли з собою масок.

Мазут містить поліциклічні ароматичні вуглеводні, багато з яких є доведеними канцерогенами. Вдихання парів мазуту подразнює дихальні шляхи, викликає кашель, задишку й може призвести до бронхіту, пневмонії та інших респіраторних захворювань. Частинки мазуту, що потрапляють до легень, можуть спричиняти фіброз та інші хронічні захворювання. Прямий контакт із мазутом призводить до дерматитів, екземи та інших шкірних захворювань. Деякі компоненти мазуту мають нейротоксичні властивості, що впливають на нервову систему. Це може проявлятися головним болем, запамороченням, слабкістю та іншими неврологічними симптомами.

Нагадаємо, третій танкер з серії "Волгонефть", завантажений мазутом, подав сигнал лиха в районі порту Кавказ у Чорному морі. На судні стався витік вантажу

Як відомо, 15 грудня два танкери, "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", зазнали аварії в Керченській протоці.

Додамо, що після катастрофи мазут із танкерів прибило до берегів Краснодарського краю — пляжі почорніли від мазуту.

Джерело: Кореспондент