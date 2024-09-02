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Природа / події

У національному парку "Святі гори" на Донеччині пожежа знищила 1500 гектарів лісу

13:39, 02 вер 2024
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1 вересня на території Національного природного парку «Святі гори» спалахнула масштабна лісова пожежа. 

У селищі Ярова Краматорського району внаслідок пожежі вщент згоріли кілька будинків місцевих мешканців. За словами жителів Святогірська, пожежа була у Новоселівці, а у Яровій вона знищила щонайменше 8 будинків. 

Триває ліквідація масштабної пожежі на заповідних територіях нацпарку «Святі гори». Вогонь вже спалив 1500 гектарів лісу і перекинувся на житлові будинки найближчих сіл. 

Пожежу локалізують та тушать зусиллями органів ДСНС, працівників нацпарку та ЗСУ. Це робити дуже важко, оскільки більшість насаджень нацпарку - хвойні, а вони горять швидше, ніж інші дерева. Крім того, працювати технікою заважає сильна спека і нерівномірний характер місцевості.

З початку повномасштабного вторгнення, близько 9,5 тисяч гектарів лісу нацпарку «Святі Гори» випалено вогнем війни. 10 тисяч гектарів — потребує обстеження та знешкодження вибухонебезпечних предметів. За попередніми підрахунками, орієнтовна шкода довкіллю нацпарку «Святі Гори», нанесена окупантами – понад 16 мільярдів гривень, повідомили у Міндовкілля.
"Триває ліквідація масштабної пожежі на заповідних територіях НПП "Святі Гори". Вогонь спалив 1500 гектарів лісу і перекинувся на житлові будинки найближчих сіл", - ідеться у повідомленні.

Джерело: InfoKava


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