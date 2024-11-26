Держпродспоживслужба запустить оголошення для бджолярів, щоб запобігти загибелі бджіл

Законодавчо на державному рівні буде передбачено і врегульовано питання щодо запобігання загибелі бджіл від отруєнь. Для цього вже у грудні – січні буде запущено в тестовому режимі систему оповіщення через ДАР, де, окрім інформації про обробку полів, будуть дані про можливість вивезення пасік на запилення.

Про це розповіла заступниця директора департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства Олена Дадус під час національної конференції «Медовий форум 2024».

За її словами, Україна посідає друге місце за обсягами постачання меду на європейський ринок, і це дуже велика відповідальність для виробників і країни. Тому є низка завдань, які потрібно виконати всередині країни, і водночас державні органи, виробники та експортери повинні мати єдину позицію на європейському ринку.

Олена Дадус зазначила, що з погляду нормативно-проєктної документації вже є низка напрацювань. Завдяки зусиллям галузевих асоціацій та Держпродспоживслужби переглядаються норми до правил утримання пасік, зокрема в частині захворювань. У межах євроінтеграції вже затверджено правила перевезення бджіл.

Крім того, в роботі знаходиться два законопроєкти, які мають вирішити важливі питання для пасічників: «Про державне регулювання сфери захисту рослин» та «Про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл».