"Підтримати"
Тренди:
Новини
Від забруднення мазутом після аварії російських танкерів продовжують гинути птахи і дельфіни
Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні не за 24 години, а вже за шість місяців
Світові лідери стурбовані втручанням Маска у внутрішню політику інших країн
Трамп образився, що під час його інавгурації прапор буде приспущений на знак жалоби за Джиммі Картером
В Росії підірвали офіцера, який скерував ракети на кафе у селі Гроза на Харківщині
У Чорногорії чоловік вбив 12 родичів та друзів, а при затриманні - сам себе
Найтепліший рік за всю історію спостережень: у Києві кліматологи зафіксували рекорд
Пенсійні виплати добровольцям прирівняють до рівня військовослужбовців
У концерні BMW в обхід санкцій продавали росіянам автомобілі класу люкс
Трамп каже, що не боїться, що Маск його затьмарить у політиці
Північна Корея готується відправити до Росії наступних військових на та дрони
Став відомий склад журі на нацвідборі на Євробачення-2025
Укрпошта з наступного року вводить нові тарифи
Збитки внаслідок аварії двох російських танкерів можуть скласти понад $14 млрд
Єврокомісія офіційно розпочала розслідування щодо дій TikTok під час виборів у Румунії
Всі новини
Суспільство / Природа

Від забруднення мазутом після аварії російських танкерів продовжують гинути птахи і дельфіни

22:19, 07 січ 2025
2
Версія для друку

 

Близько 15-20 тисяч птахів загинули через розлив мазуту в Керченській протоці після аварії танкерів РФ. За оцінками біолога, 90% врятованих птахів мають низькі шанси на виживання через порушення терморегуляції.

В результаті розливу мазуту після аварії танкерів рф у Керченській протоці вже загинуло близько 15-20 тисяч птахів, але "це тільки видима частина айсберга", заявив у коментарі Крим.Реалії Іван Русєв, науковець-біолог, начальник науково-дослідного відділу національного парку "Тузловські лимани".

"Ще дуже багато птахів бовтається в морі. Вони під стресом і скоро вони знову на березі. Ця катастрофа, вона складніша за катастрофу 2007 року, коли загинуло, лише за офіційними даними 30 тисяч птахів", - - зазначив він.
За словами Русєва, як тільки птах опиняється в мазуті чи нафтовій плівці, він отримує сильний стрес та інтоксикацію.

"Теоретично ті птахи, які помиті, їх випускають, вони мають дуже мало шансів вижити. За моїми оцінками, виходячи з різної інформації, яку я отримую з різних частин світу, не менше 90 % гине. Ті 10%, які теоретично виживають, мають шанс загинути, оскільки терморегуляція у них порушена", - пояснив учений-біолог.
Нагадаємо

Узбережжя окупованих Феодосії, Алушти та Судака постраждало від забруднення мазутом. Супутникові знімки показали плями біля портів та вздовж берегової лінії, а екологи попереджають про можливі наслідки.

Також зазначається, що після аварії танкерів "Волгонефть" на початок січня 2025 року загинуло  32 дельфіни. Мазутне забруднення вже досягло берегів Криму і простяглося на десятки кілометрів. Кожного дня на узбережжі иймають десятки тонн забрудненого мазутом піску і грунту, але кількість його не зменшується. 

Раніше Грінпіс назвала те, що сталося, "екологічною катастрофою на роки".


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Фото / Київ
20-08-2024, 22:18
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще