Від забруднення мазутом після аварії російських танкерів продовжують гинути птахи і дельфіни

Близько 15-20 тисяч птахів загинули через розлив мазуту в Керченській протоці після аварії танкерів РФ. За оцінками біолога, 90% врятованих птахів мають низькі шанси на виживання через порушення терморегуляції.

В результаті розливу мазуту після аварії танкерів рф у Керченській протоці вже загинуло близько 15-20 тисяч птахів, але "це тільки видима частина айсберга", заявив у коментарі Крим.Реалії Іван Русєв, науковець-біолог, начальник науково-дослідного відділу національного парку "Тузловські лимани".

"Ще дуже багато птахів бовтається в морі. Вони під стресом і скоро вони знову на березі. Ця катастрофа, вона складніша за катастрофу 2007 року, коли загинуло, лише за офіційними даними 30 тисяч птахів", - - зазначив він.

За словами Русєва, як тільки птах опиняється в мазуті чи нафтовій плівці, він отримує сильний стрес та інтоксикацію.

"Теоретично ті птахи, які помиті, їх випускають, вони мають дуже мало шансів вижити. За моїми оцінками, виходячи з різної інформації, яку я отримую з різних частин світу, не менше 90 % гине. Ті 10%, які теоретично виживають, мають шанс загинути, оскільки терморегуляція у них порушена", - пояснив учений-біолог.

Нагадаємо

Узбережжя окупованих Феодосії, Алушти та Судака постраждало від забруднення мазутом. Супутникові знімки показали плями біля портів та вздовж берегової лінії, а екологи попереджають про можливі наслідки.

Також зазначається, що після аварії танкерів "Волгонефть" на початок січня 2025 року загинуло 32 дельфіни. Мазутне забруднення вже досягло берегів Криму і простяглося на десятки кілометрів. Кожного дня на узбережжі иймають десятки тонн забрудненого мазутом піску і грунту, але кількість його не зменшується.

Раніше Грінпіс назвала те, що сталося, "екологічною катастрофою на роки".