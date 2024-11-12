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У Сервісному сервісі МВС нагадали про можливості, якими можуть користуватися водії

23:15, 12 лис 2024
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Воєнний стан, як і війна в цілому, змінили наші реалії, а з ними і правила. Іноді люди не дуже зними обізнані. Хочемо нагадати деякі з них - для водіїв.

У ці складні часи українські водії мають змогу скористатися новими можливостями, що з’явилися завдяки правовому режиму воєнного стану.

В Україні вже понад 2,5 роки триває правовий режим воєнного стану, що вплинуло на різні аспекти життя громадян, зокрема на процес отримання водійських прав. У цей непростий час було запроваджено ряд змін, які полегшили умови для тих, хто бажає стати водієм або продовжити дію своїх водійських посвідчень.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС України.

Подовження терміна дії водійських посвідчень
Однією з ключових новацій стало автоматичне подовження терміна дії водійських посвідчень на час дії воєнного стану. Це означає, що водії можуть не хвилюватися про необхідність швидкої заміни документів. Для іноземців, які переїжджають на постійне проживання в Україну, термін дії водійських прав також продовжується на один рік, після чого вони повинні пройти процедуру заміни.

Розширення можливостей для водіїв
Крім того, на період воєнного стану власники водійських прав категорії B отримали право керувати вантажівками масою понад 3 500 кілограмів (категорії C і C1). Це рішення значно спростило життя багатьом водіям, які займаються перевезеннями чи працюють у сферах, де необхідно керувати важкою технікою.

Використання протермінованих документів
Ще однією важливою зміною стало те, що особи, які бажають отримати водійські права, можуть використовувати протерміноване свідоцтво про закінчення автошколи, якщо термін його дії закінчився під час воєнного стану. Це рішення полегшує процес для багатьох людей, які через складну ситуацію не мали можливості завершити всі необхідні формальності.


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