Одна з авіакомпаній України літатиме зі Львова та Києва до Праги - отримано дозвіл

Компанія "СУПЕРНОВА ЕЙРЛАЙНЗ" отримала права на експлуатацію повітряних ліній Львів – Прага та Київ – Прага з частотою 7 рейсів на тиждень для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень.

Права надані із визначенням строку дії прав: з 01.11.2024 на необмежений строк. Про це йдеться у наказі Державної Авіаційної Служби України.

Управлінню авіаційних перевезень доручено забезпечити направлення ТОВ "СУПЕРНОВА ЕЙРЛАЙНЗ" повідомлення про прийняте рішення про видачу прав на експлуатацію повітряних ліній та оформлення відповідних документів про права на експлуатацію повітряних ліній

До Міністерства закордонних справ України направлена відповідна інформації для оформлення призначень.

Раніш повідомлялось, що власний літак Боїнг 737-800SF авіакомпанії Supernova Airlines виконав перший політ під прапором України та з українськими реєстраційними знаками UR-NPA.

Supernova Airlines - це нещодавно створена дочірня компанія групи компаній NOVA, яка має на меті забезпечити швидку доставку пошти, електронної комерції та вантажів магістральними маршрутами до та з України.

Авіакомпанія отримала український сертифікат експлуатанта 6 січня 2023 року, що надає можливість розпочати вантажні авіарейси.

Пізніше авіакомпанія повідомила, що "Авіакомпанія Supernova Airlines планує розпочати виконання польотів з Праги до Києву та Львову після відкриття повітряного простору".