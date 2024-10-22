"Підтримати"
Тренди:
Новини
МСЕК буде ліквідовано до кінця нинішнього року - указ
Генеральний прокурор України подав у відставку на тлі корупційних скандалів
РНБО прийняв низку рішень щодо ситуації з МСЕК та реорганізації служби
Одна з авіакомпаній України літатиме зі Львова та Києва до Праги - отримано дозвіл
Колеги очільниці Хмельницької МСЕК в інших областях також продемонстрували СБУ свої статки
Під час останнього обміну додому з полону повернули 34 воїна "Азову"
Участь КНДР у війні на боці Росії несе загрозу не лише для України, а й для країн Заходу
В Україні створять Міністерство демографії та діаспори
КНДР заявила про 1,4 мільйона добровольців, які записалися цього тижня "воювати проти ворогів"
В Україні міняються правила дорожнього руху і обмежується швидкість
У очільниці Хмельницької МСЕК крім $6 млн готівкою знайшли ще $590 тисяч на рахунках у Польщі ЭКСКЛЮЗИВ
Пес Патрон разом з "Укрпоштою" допоміг придбати машину розмінування для Чернігівщини
У Вікіпедії пройде тиждень української мови - можна долучитися
На Волині засудили до 15 років ув'язнення чоловіка, який збирав інформацію про військових
Вперше за сім років Південна Корея провела навчання з ракетою Taurus
Всі новини
Бізнес / Транспорт

Одна з авіакомпаній України літатиме зі Львова та Києва до Праги - отримано дозвіл

23:18, 22 жов 2024
8
Версія для друку

 

Компанія "СУПЕРНОВА ЕЙРЛАЙНЗ" отримала права на експлуатацію повітряних ліній Львів – Прага та Київ – Прага з частотою 7 рейсів на тиждень для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень.

Права надані із визначенням строку дії прав: з 01.11.2024 на необмежений строк. Про це йдеться у наказі Державної Авіаційної Служби України.

Управлінню авіаційних перевезень доручено забезпечити  направлення ТОВ "СУПЕРНОВА ЕЙРЛАЙНЗ" повідомлення про прийняте рішення про видачу прав на експлуатацію повітряних ліній та оформлення відповідних документів про права на експлуатацію повітряних ліній

До Міністерства закордонних справ України направлена відповідна інформації для оформлення призначень.

Раніш повідомлялось, що власний літак Боїнг 737-800SF авіакомпанії Supernova Airlines виконав перший політ під прапором України та з українськими реєстраційними знаками UR-NPA.

Supernova Airlines - це нещодавно створена дочірня компанія групи компаній NOVA, яка має на меті забезпечити швидку доставку пошти, електронної комерції та вантажів магістральними маршрутами до та з України.

Авіакомпанія отримала український сертифікат експлуатанта 6 січня 2023 року, що надає можливість розпочати вантажні авіарейси.

Пізніше авіакомпанія повідомила, що "Авіакомпанія Supernova Airlines планує розпочати виконання польотів з Праги до Києву та Львову після відкриття повітряного простору". 


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Фото / Київ
20-08-2024, 22:18
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще