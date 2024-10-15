В Україні міняються правила дорожнього руху і обмежується швидкість

Нові правила дорожнього руху почнуть діяти з понеділка, 1 листопада. Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Ці оновлення будуть досить масштабними, адже вони охоплюють майже всі аспекти ПДР: змінюються знаки, розмітка, обмеження швидкості та класифікація доріг.

>Насамперед, нові правила стосуються обмеження швидкості за межами населених пунктів. З 1 листопада забороняється рухатися зі швидкістю 110 км/год, якщо елемент дороги, що відокремлює транспортні потоки протилежних напрямків, не виділено широкою суцільною лінією. Крім того, у містах швидкість обмежується до 50 км/год - "зимові обмеження".

Також крім трьох загальноприйнятих типів державних доріг (міжнародні, національні та регіональні) запроваджується четвертий — територіальний.

Окрім того, багато нововведень стосуватимуться велосипедистів.Так, з'явиться визначення велосипедної доріжки та вперше вносяться поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду (місце перетину перехрестя доріг).

Згідно з правилами, велосипедна доріжка – доріжка з покриттям за межами проїзної частини, велосипедна смуга – смуга, призначена для руху на велосипедах у межах проїзної частини.

Велосипедисти повинні переїжджати проїзну частину по велосипедному переїзді, а у разі його відсутності - відповідно до вимог ПДР. У місцях, де рух регулюється, велосипедисти повинні керуватися сигналами регулювальника/світлофора.

Також для українців діятимуть нові діагональні пішохідні переходи.

Нові правила поширюються і на дорожні знаки, правила зупинки та стоянки. Насамперед, вводяться нові заборонні знаки, наприклад, місце концентрації ДТП.

Оновлюються також інформаційно-вказівні знаки, зокрема, з’явиться знак мінімальної швидкості на різних смугах руху, платна дорога, обмеження максимальної швидкості на різних смугах руху. Нові знаки сервісу (наприклад, електрозарядні станції) та таблички до дорожніх знаків.

Нагадаємо, уряд схвалив проєкт змін до Правил дорожнього руху, підготовлений Мінінфраструктури 30 вересня.

Джерело: Слово і діло