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Пес Патрон разом з "Укрпоштою" допоміг придбати машину розмінування для Чернігівщини
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Війна / Суспільство / Чернігів

Пес Патрон разом з "Укрпоштою" допоміг придбати машину розмінування для Чернігівщини

20:32, 15 жов 2024
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Сапери Чернігівщини отримали машину гуманітарного розмінування з системою дистанційного керування. Цю машину вдалося придбати за підтримки Укрпошти, а саме за кошти, отримані від продажу благодійної поштової марки «Пес Патрон».

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Цей поштовий випуск компанія присвятила героям-рятувальникам, які разом із чотирилапими помічниками проводять розмінування звільнених територій.

Як наголосив Голова ДСНС України Андрій Даник, кожна техніка, яка підсилює роботу наших піротехніків, - є надзвичайно важливою. 
«Це ще одна машина розмінування, яка значно посилить наш потенціал і збільшить площу безпечних земель, які зможе використовувати Україна. Дякую всім, хто долучається до важливих ініціатив», - зазначив Даник.

Машина гуманітарного розмінування (МГР), яка є важким мінним тральщиком, - українського виробництва. Створена на базі звичайного цивільного екскаватора зі спеціальним навісним обладнанням. Керування машиною здійснюється оператором за допомогою пульта системи дистанційного управління.

Під час передачі машини сапери ДСНС перевірили її практичне застосування, а також ознайомили учасників заходу з роботою піротехнічних підрозділів. Продемонстрували техніку, яка щодня залучається до розмінування територій, а також техніку, яка постраждала внаслідок підривів ворожих вибухонебезпечних предметів.

Зазначимо, що оператори пройдуть попередні навчання для роботи на машині гуманітарного розмінування відповідно до настанови з експлуатації та стандартної операційної процедури. 


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