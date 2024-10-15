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Суспільство / Освіта

У Вікіпедії пройде тиждень української мови - можна долучитися

19:58, 15 жов 2024
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З нагоди Дня української писемності та мови Міністерство культури та стратегічних комунікацій України спільно з громадською організацією «Вікімедіа Україна» розпочинає «Тиждень української мови у Вікіпедії», який триватиме з 15 жовтня до 5 листопада.

Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

 Мета проєкту — створити та вдосконалити якнайбільше статей на тему української мови й літератури в україномовному розділі Вікіпедії.

Українська мова є основою національної ідентичності та важливим фактором безпеки в умовах російської агресії. Підтримка та розвиток української мови зміцнюють єдність суспільства, підсилюють культурний суверенітет та сприяють консолідації навколо українських цінностей. Завдяки цьому українська мова є своєрідним «щитом», що захищає культурну ідентичність від зовнішніх загроз.

Тиждень української мови у Вікіпедії дозволяє розширити вплив української культури в інформаційному просторі. Зокрема, через створення якісного україномовного контенту, який доступний на глобальному рівні. Залучення громадськості до таких ініціатив не лише сприяє популяризації мови, але й дозволяє кожному зробити свій внесок у зміцнення мовної спільноти.

Така робота з платформою Вікіпедія забезпечує неоціненний інструмент для поширення української культури, підвищуючи обізнаність про нашу мову, літературу та історію в усьому світі.

Кампанія розпочинається 15 жовтня і триватиме до 5 листопада 2024 року включно. Долучитися можуть усі охочі. Для цього потрібно зареєструватися у Вікіпедії та створити чи поліпшити принаймні одну статтю на тему української мови або літератури.

Для найактивніших учасників та учасниць, а також для авторів найкращих статей передбачені сувеніри та призи.


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