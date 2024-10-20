Під час останнього обміну додому з полону повернули 34 воїна "Азову"

У часи важких боїв такі новини надають особовому складу 12-ої бригади «Азов» сил та піднімають бойовий дух. До України з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовці «Азову».

Про це написав у Фейсбуці командир бригади Азов Денис "Редіс" Прокопенко.

"Ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території «Азовсталі» та провели у російському полоні два з половиною роки. Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року.

Я вітаю вас на рідній землі та дякую вам за вашу стійкість та вірність Батьківщині. Особовий склад бригади з нетерпінням чекав на кожного з вас та робив все можливе, аби поповнити обмінний фонд полоненими росіянами", - написав вын.

У російських тюрмах залишаються близько 900 бійців «Азову». Наше спільне завдання — повернути кожного, додав Прокопенко.