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Війна / Суспільство

Мешканка Ірпеня знайшла на вулиці мінометну міну "НОНА"

19:36, 17 вер 2024
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В Ірпені Київської області сапери вилучили сучасну мінометну міну "НОНА". Боєприпас просто на вулиці знайшла місцева мешканка.

Про це повідомили в пресслужбі Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Розмінування території регіону ще не завершено.

"13 вересня в Ірпені, під Києвом, наші сапери знешкодили небезпечну мінометну міну "НОНА". Уявіть собі, звичайна жінка, йдучи вулицею, натрапила на щось, що стирчало з-під землі. Усвідомивши небезпеку, вона не проігнорувала загрозу і одразу набрала номер "101". Наші сапери приїхали на місце і виявили, що це не просто шматок металу, а справжня мінометна міна калібру 120 мм. Вона могла б наробити серйозних неприємностей, якби не вчасне повідомлення жінки", – додали в пресслужбі.

Самохідна артилерійська установка 2С9 "Нона-С" – основна артилерійська система повітряно-десантних та аеромобільних військ. Гусенична, броньована, плаваюча, аеротранспортабельна, авіадесантовна парашутним, парашутно-реактивним та посадочним способами. Вона призначена для безпосередньої вогневої підтримки підрозділів повітряно-десантних військ на полі бою.


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