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Політика / Війна

Шведський міністр оборони у Польщі згадав про Україну

03:44, 10 жов 2024
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Під час візиту до Польщі міністр оборони Швеції Пол Йонсон, відповідаючи на запитання журналістів польської газети Rzeczpospolita, торкнувся питань, які безпосередньо стосуються не тільки Польщі, Європи в цілому, але й України.

 Зокрема, міністр згадав про повномасштабне вторгнення Росії до України.

"Багатьох здивувало вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Я вважаю це браком фантазії, тому що Москва набагато раніше зібрала 200 тисяч вояків вздовж українських кордонів. На Заході, зокрема, у Швеції, про це не хотіли й слухати", - сказав Йонсон, додавши, що тільки збиття у 2014 році літака Malaysian Airlines з майже 300 людьми на борту, щоб там почали говорити про введення санкцій проти Росії. 

"Але на Заході все ще є багато тих, хто не бачить, що Росія є найбільшою загрозою для Європи", підкреслив міністр..

На запитання, чи спробує Росія взяти під контроль Балтійське море, Пол Йонсон зауважив:

"Російські збройні сили закріплені в Україні. Прогрес їхнього наступу посередній, але нас турбує те, що Кремль готовий піти на серйозні військові та політичні ризики. Москва перекинула частину своїх десантних сил з Балтійського моря в Чорне, але її флот у Санкт-Петербурзі та Кенігсберзі залишився практично недоторканим. Росія становить загрозу для Швеції, як і для решти країн НАТО. Ми не можемо виключити напад Росії на нашу країну."

«Ситуація з безпекою вимагає більш міцного захисту. Війна Росії проти України є визначальним фактором для безпеки в сусідстві зі Швецією. Як чітко зазначено в законопроекті про бюджет, уряд пропонує значне збільшення ресурсів для зміцнення обороноздатності Швеції та забезпечення значного зростання загальної оборони країни», — йдеться в прес-релізі Міністерства оборони Швеції", який ще більш детально пояснив позицію міністра оборони Швеції. 


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