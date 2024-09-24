У Києві на Подолі показали, як Росія нищить нашу енергетику

У Києві на Контрактовій площі демонструють інсталяцію, пов'язану з обстрілами ворогом української інфраструктури. Головний елемент інсталяції - знищений російськими окупантами трансформатор з однієї з обстріляних ТЕС. Інсталяція має промовисту назву "Битва за світло".

Виставлений на площі трансформатор колись був важливою частиною однієї з теплоелекстростанцій ДТЕК. Як і десятки інших, він постраждав від обстрілів Росії – пережив декілька влучань уламками і зрештою був зруйнований вщент., повідомили у Телеграм-каналі компанії.

"Цю інсталяцію ми назвали “Битва за світло”. Вона дає можливість українцям особисто побачити та оцінити масштаб руйнувань об’єктів української енергетичної інфраструктури, які зазнали понад 1000 російських атаки з жовтня 2022 року. Внаслідок цього ворог знищив майже 90% усієї теплової та 45% гідрогенерації, а через цьогорічні обстріли наша країна втратила 9 ГВт потужностей", - додали у ДТЕК..

Виставлений трансформатор має свою історію – після обстрілу він палав добу, бо його неможливо було загасити. Нажаль, через масштабні пошкодження його неможливо відновити.

"Ми поставили його в Києві, аби кожен міг на власні очі побачити це так, як бачать енергетики на ТЕС та інших енергетичних об’єктах. Проте, попри всі складності та щоденні ризики потрапити під ворожий обстріл, українські енергетики продовжують свою битву за світло», – зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.