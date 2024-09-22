Спецслужби Росії перетворилися на аналог НКВС, але більш винахідливий і страшний

Російський диктатор Володимир Путін перетворив службу безпеки країни на своєрідний НКВС, який колись був у СРСР, заявив в інтерв'ю колишній генерал-майор КДБ СРСР Олег Калугін, який живе у США.

Мова про це зайшла після запитання журналіста, спецслужба якої країни, на його думку, найсильніша на сьогодні.

"Російські спецслужби залишаються, як і раніше, агресивними, тому що Росію очолює колишній співробітник КДБ, колишній мій підлеглий на прізвище Путін, а Путін, його амбітність, бажання залишитися в історії людства (у Росії насамперед) як "великий діяч міжнародний", російський насамперед", – відповів Калугін.

За його словами, Путін, "по суті, перетворив російську службу знову на щось на кшталт НКВС радянського типу.

"Але не з такими кривавими й масовими вбивствами [як було при НКВС], а вишуканішими", – підкреслив Калугін.

Як приклад він навів убивство ексспівробітника ФСБ РФ Олександра Литвиненка, який помер унаслідок отруєння радіоактивним полонієм-210 у Лондоні 23 листопада 2006 року. Слідство передбачало, що отруєння Литвиненка схвалив особисто Путін.



Народний комісаріат внутрішніх справ, або НКВС, існував у Радянському Союзі з липня 1934 року до березня 1946 року. Цей орган займався масовим терором проти неугодних радянській владі. Зокрема, НКВС займався "виявленням" так званих ворогів народу.

Довідково:

Олег Калугін — колишній керівник зовнішньої розвідки (Перше Головне управління) КДБ СРСР, генерал-майор; після повернення з закордонної служби — високопосадовий керівник підрозділів центрального апарату КДБ та Ленінградського обласного управління КДБ. Спадковий чекіст. На заключному періоді перебудови в СРСР — громадський і політичний діяч, народний депутат СРСР, на початку 1990-х років активно брав участь у діяльності руху «Демократична Росія».

У 1995 році виїхав з Росії в США, де до цього (в 1994 році) опублікував викривальну книгу «Перше головне управління. Мої 32 роки в розвідці і шпигунстві проти Заходу», виступав у ЗМІ і свідком на судових процесах проти виявлених і заарештованих агентів КДБ-СЗР.

У Російській Федерації в 2002 році був заочно засуджений за державну зраду до 15 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму, за вироком Мосміськсуду позбавлений військового звання, персональної пенсії і двадцяти двох державних нагород СРСР.

Пізніше отримав статус політичного біженця і в 2003 році американське громадянство в США, де в даний час постійно проживає, займається громадською, викладацькою та публіцистичною діяльністю.

Джерело: Гордон