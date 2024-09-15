Біля кіностудії імені Довженка з'явився пам'ятник видатному українському режисеру

Біля головного входу кіностудії імені Довженка відкрито пам'ятник видатному українському режисеру Олександру Довженку.

Композиція “Мотор”, героями якої є Олекс Довженко і кінооператор Данило Демуцький, відтворює епізод зі зйомок фільму “Земля”.

Її автор – український скульптор Володимир Щур.

Генеральний директор Кіностудії Довженка Андрій Дончик розповів, що Володимир Щур почав створювати скульптуру “Мотор” у 2005 році за підтримки меценатів Євгена та Руслани Бесарабів.

“Скульптор працював над пам’ятником 3 роки, після чого його хотіли встановити на Хрещатику, десь у “Пасажі”, але Київрада не дала дозволу і запропонувала зробити громадські слухання та обговорити встановлення зі спільнотою, де має стояти Довженко. Тоді меценати, які хотіли подарувати пам’ятник Києву, а Київ не зміг запропонувати навіть місця для нього, поставили його у себе в гаражі, де він пробув 16 років. Я про цю історію почув і вирішив його відшукати”, – поділився він.

За словами Андрія Дончика, відкриття пам’ятника Олександру Довженку біля головного входу на кіностудію Довженка – символічна подія.

“Нарешті сьогодні, напевно, в найважчий для України час, стає на своє місце пам’ятник Олександру Довженку. Біля посадженого ним саду, саме на цьому місці, на якому він заповідав бути в Україні. Я думаю, глибоко символічно що це відбувається саме зараз”, – зазначив посадовець.

Він додав, що Олександр Довженко для кіностудії відтепер не просто патрон, на честь якого вона названа, не просто режисер, з якого розпочалося українське кіно, а ще й янгол-охоронець, який зустрічатиме всіх довженківців і гостей студії.

До слова, Володимир Щур також створив столичні пам’ятники Проні Прокопівні з Голохвастовим та Леоніду Бикову.

Нагадаємо, 130-річчя Олександра Довженка відзначили великим перформансом на столичній кіностудії.

Як повідомляв “ВК”, стрічка Олександра Довженка “Земля” потрапила до п’ятірки шедеврів світового кіно ЮНЕСКО. За неї італійські кінематографісти назвали Довженка “Гомером кіно”, а легенда світового кіно Чарлі Чаплін заявив, що слов’янство поки що дало світові в кінематографії одного митця — мислителя і поета Олександра Довженка.

Джерело: Великий Київ