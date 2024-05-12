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Культура / Кіно

Керівником студії імені Довженка призначили нового гендиректора - без конкурсу

22:22, 12 травень 2024
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Державне агентство України з питань кіно призначило на посаду генерального директора ДП «Національна  кіностудія художніх фільмів імені  Олександра  Довженка» Андрія Дончика.

Як повідомили в Держкіно, наказ про призначення був виданий 8 травня.  Нового керівника кіностудії призначили без конкурсного відбору ні підставі статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Андрій Віталійович Дончик — український кіно- й телережисер, продюсер, заслужений діяч мистецтв України, володар призу кінокритиків Венеційського кінофестивалю, член Національної спілки кінематографістів, Голова Ради з державної підтримки кінематографії з 2019 по 2021 рік.

>У 1999-2004 роках Дончик був головним режисером каналу «1+1

З жовтня 2014 року був головою Експертної ради з відбору кінопроєктів для надання державної фінансової підтримки на виробництво та розповсюдження національних фільмів при Держкіно.

У 2016–2018 роках був членом Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

У 2018 році Дончика також обрали на посаду голови Експертної ради з відбору кінопроєктів для надання державної фінансової підтримки на виробництво та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування при Міністерстві культури.

У 2018–2021 роках очолював Раду з державної підтримки кінематографії.

З 2020 року є художнім керівником курсу, професором кафедри режисури кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв.

Нагадаємо, в березні Держкіно не продовжило термін контракту гендиректору кіностудії Довженка Олесю Янчуку.


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