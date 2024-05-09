"Підтримати"
Тренди:
Новини
Секрети майстрів: як створюються унікальні нагороди вручну PR
В прокат вийшов художній фільм про українське Розстріляне Відродження
Генерал Залужний віднині воюватиме на дипломатичному фронті
Яке місце прогнозують букмекери українським виконавицям на "Євробаченні"
Чи розжене проросійська влада грузинський Майдан
Чи можливо буде оскаржити рішення ВЛК
НБУ запровадив найбільший пакет послаблень валютних обмежень з початку війни
Український хакер отримав багатомільйонний штраф та 13 років в'язниці у США за кіберзлочини
17-річний студент КПІ отримав 100 тисяч доларів за розбобку роботів для розмінування
Українська мова значно поширилася у популярних соціальних мережах - дослідження
Які гарантії матиміть військовослужбовці згідно закону про статус ветеранів війни
Україна веде перемовини про обмеження супутникових зйомок її території під час війни
У Грузії на тлі протестів прийняли відверто скопійований з російського "закон про іноагентів"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг побував з неоголошеним візитом у Києві
Фіцо грубо поглузував зі словаків за їхню допомогу Україні і образив українців
Всі новини
Культура / Кіно

В прокат вийшов художній фільм про українське Розстріляне Відродження

23:19, 09 травень 2024
4
Версія для друку

 

В український прокат 9 травня вийшов повнометражний художній фільм "Будинок Слово". Нескінченний роман українського режисера Тараса Томенка.

Він є продовженням попередньої роботи режисера - документалього кіно "Будинок Слово", який у 2018 році отримав українську національну кінопремію Золота дзиґа в категорії Найкращий документальний фільм.

Сюжет кінострічки розвивається у ХХ столітті, коли радянська влада побудувала кооперативний будинок Слово, до якого заселили найвизначніших українських письменників. Але великі, просторі квартири, комфортні умови та можливість просто творити виявилися пасткою, вартою життя митців. Жителі будинку-"крематорію", як назвав його письменник Іван Багряний, стали учасниками радянського експерименту та поколінням Розстріляного Відродження.

За задумом режисера, видатні класики української літератури постають перед глядачем не як суворі фігури зі сторінок книг, а як живі, щирі, емоційні особистості.

Головних героїв у фільмі зіграли Дмитро Олійник, В’ячеслав Довженко, Ніна Набока, Марина Кошкіна та Станіслав Сукненко.За словами режисера, над сценарієм фільму працювали понад 10 років, а писати його допомагала українська письменниця Любов Якимчук.

"Це довга і непроста дорога повернення письменників Розстріляного Відродження із небуття. Захоплюючий сценарій, котрий вивірений документальним фільмом, неймовірний акторський склад, вишукана операторська робота, божевільна атмосфера 1920-1930-х років, часу розквіту авангардного мистецтва, - все віддзеркалює нам той час 100 років тому, щоб  ми могли побачити нас теперішніх в кривавій  м’ясорубці   російської орди. Для мене важливо, що мій фільм виходить саме зараз, у доленосний для України час. Без перебільшень, такого кіно не було в українському кінематографі. Пам'ятаємо ціну українського Слова", - прокоментував вихід стрічки на її допрем’єрному показі Тарас Томенко.

Джерело: Кореспондент


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще