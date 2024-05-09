В прокат вийшов художній фільм про українське Розстріляне Відродження

В український прокат 9 травня вийшов повнометражний художній фільм "Будинок Слово". Нескінченний роман українського режисера Тараса Томенка.

Він є продовженням попередньої роботи режисера - документалього кіно "Будинок Слово", який у 2018 році отримав українську національну кінопремію Золота дзиґа в категорії Найкращий документальний фільм.

Сюжет кінострічки розвивається у ХХ столітті, коли радянська влада побудувала кооперативний будинок Слово, до якого заселили найвизначніших українських письменників. Але великі, просторі квартири, комфортні умови та можливість просто творити виявилися пасткою, вартою життя митців. Жителі будинку-"крематорію", як назвав його письменник Іван Багряний, стали учасниками радянського експерименту та поколінням Розстріляного Відродження.

За задумом режисера, видатні класики української літератури постають перед глядачем не як суворі фігури зі сторінок книг, а як живі, щирі, емоційні особистості.

Головних героїв у фільмі зіграли Дмитро Олійник, В’ячеслав Довженко, Ніна Набока, Марина Кошкіна та Станіслав Сукненко.За словами режисера, над сценарієм фільму працювали понад 10 років, а писати його допомагала українська письменниця Любов Якимчук.

"Це довга і непроста дорога повернення письменників Розстріляного Відродження із небуття. Захоплюючий сценарій, котрий вивірений документальним фільмом, неймовірний акторський склад, вишукана операторська робота, божевільна атмосфера 1920-1930-х років, часу розквіту авангардного мистецтва, - все віддзеркалює нам той час 100 років тому, щоб ми могли побачити нас теперішніх в кривавій м’ясорубці російської орди. Для мене важливо, що мій фільм виходить саме зараз, у доленосний для України час. Без перебільшень, такого кіно не було в українському кінематографі. Пам'ятаємо ціну українського Слова", - прокоментував вихід стрічки на її допрем’єрному показі Тарас Томенко.

Джерело: Кореспондент